Coluna isto Posto

NOVA FÓRMULA TRUK ??

Cascavel e Paraná - Paguei um cafezinho para meus gratos amigos do Site “Notícias Cascavel” e, com isso, cederam ao meu insistente pedido de me passarem fotos flagrando caminhões da Prefeitura de Cascavel sendo usados, como denunciam, na “Operação Poda”… Ou seja, “os colegas descobriram e revelam que, para podagem de árvores na cidade uma empresa venceu a concorrência, executa o trabalho, fatura milhares de reais, mas para tanto usa caminhões da Prefeitura, gasolina, pneus, motoristas e o que mais seja preciso”.

Algo parecido com a operação dos ônibus elétricos: “Mais de quarenta milhões do dinheiro do povo foram empregados por Leonaldo Paranhos, na compra dos veículos que, na sequência, foram entregues a quem explora o transporte coletivo da cidade e abastece sua conta bancária com aquele dinheiro que faz falta na Saúde, na Educação e em outros setores. Enfim, como no Brasil… – Cascavel é Brasil…- “A vaca foi pro brejo e levou o boi com a corda”… (expressão do folclore popular que aqui passou a refletir uma realidade dolorida para à sociedade).

E a propósito: Essa armadilha é praticada com aprovação clara – devido à omissão – da Câmara de Vereadores, haja vista que a OMISSÃO é uma forma de aprovação. Por isso, mais uma vez, “Vai, povo…Vota”

Eis duas fotos, das várias que foram cedidas à Coluna pelos companheiros do Site “Notícias de Cascavel”, de caminhões da Prefeitura trabalhando para empresa que venceu concorrência para podagem.