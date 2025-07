Coluna Isto Posto

PODER SE TOMA

Cascavel e Paraná - Infelizmente, o povo que se limita a ver noticiário só de televisão não sabe que o Brasil, em termos políticos, está falido. Se tivesse acesso ao noticiário “de conteúdo” esse povo estaria abalado diante das circunstâncias que revelam que a ala política optou pela simbiose com a policial e transformou em incógnita a grande realidade e, embora paradoxal, essa ignorada grande realidade é o que revela que não há realidade, ou seja, não sabemos o que virá pela frente! Temos no repertório musical do Brasil um samba que diz: “Como será o amanhã? /Responda quem puder! /O que irá me acontecer /O meu destino será como Deus quiser.”!/ Só acho que Deus não irá se meter nisso. Há, sim, um desrespeito à lei, à ordem e aos limites relacionados com poderes que se “coçam” há algum tempo e, nessa ebulição o que começa a se destacar é uma posição tomada por um ex-terrorista – segundo ficha do período militar – e que se conhece por Zé Dirceu, criador do Mensalão, como denunciou Roberto Jeferson. Dirceu, ex-estagiário de Cuba, disse para todo o Brasil ouvir que “Poder não se disputa… Poder se toma”. Uma agressão dessas, unida à ameaça teria, obrigatoriamente, que ter sido encarada com o máximo de responsabilidade e punição adequada, mas não, anda ele por aí, alegre, folgado e solto, confirmando o status no país que não é outro se não uma mistura de “tudo com tudo”, incluindo-se, infelizmente, a falta de respeito principalmente da Justiça Superior que se deixa “escorrer pelas bordas”, em áreas de outros poderes que – não é mais surpresa – deixaram-se domesticar.

Veja-se que ironia: Zé Dirceu declarou-se inclinado a “golpe pela tomada do poder”. Bolsonaro, que nada fez, é perseguido por clima de golpismo, embora nada tenha falado, nada tenha dito, nem sequer insinuado. Quer nos parecer que o plano de Zé Dirceu esteja em ação e mais adiantado do que se imagina.

GRIFE

Ensinaram-nos que o cachorro foi o primeiro animal a ser domesticado no mundo. – Pense bem… Em termos de “Brasil” não terá sido o próprio homem?

FOLHETINS

Presidentes de agremiações partidárias (de partidos) começam as articulações para escolha de candidatos. Com o Brasil precisando de forma urgente voltar à ordem, ao bom comportamento, à confiança que perdeu no mundo e ameaçado de sérias crises econômicas devido a punições internacionais por tomar medidas agressivas à democracia e, aí, pé por pé, os responsáveis indiretos por essa situação, que são no fundo, no fundo os partidos, buscando ajustarem não o País… mas “o lado deles”.

Seria louvável que se juntassem os partidos para procurarem “consertar o que fizeram virar um calhambeque” para, depois sim, faze-lo andar.