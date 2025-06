Coluna Isto Posto

MINHA CASA… MINHA VIDA

Cascavel e Paraná - Na área de imóveis eis que começam reclamações alertando que as regras não precisam “apenas ser claras”, mas também coerentes e coerência é o que dificilmente se encontra em não poucos contratos de compra e venda de imóveis, no que diz respeito à parte que já foi paga pelo comprador e queira ele desistir. Por que tem que perder tudo o que pagou? Por que não haver uma cláusula de previsão no sentido de ser ressarcido – em parte pelo menos – sobre o que disponibilizou nas prestações que, convenhamos, era parte da renda familiar?! No caso dos financiamentos, trata-se de um patrimônio financiado por verba pública, mas que também não foge à regra de pretenderem ficar com as fatias que já foram pagas num caso de desistência. E até naquele “Minha casa, minha vida”. É natural na vida das pessoas, mudanças de município de parte de famílias, mas esses contratos deixam de levar em conta essa questão de justiça. Isso está errado e, tão errado que acaba induzindo a pessoa ao desvio da regra. Veja, por exemplo, no campo hipotético, se a pessoa tivesse pago nove anos de um total de dez anos, como colocaram no contrato a cláusula leonina que faz com que o contratado perca tudo e impede a transferência, a pessoa acaba apelando para a camuflagem em uma venda no sentido de não perder o que pagou. Se isso é norma, convenhamos, essas normas já deveriam ter sido reformadas para que um beneficiado “soubesse e pudesse se resguardar de atos de má-fé”, mas que também soubesse adotar regras que não viessem a estimular operações de prejuízo para qualquer dos lados. E essas alterações não seriam difíceis de ser adotadas, bastaria se ter na missão de legislar gente imbuída de bons propósitos.

GRIFE



Lindemberg Faria, líder do PT na Câmara, pede que seja solicitada a extradição de sua colega Carla Zambelli, (mui colega, mui amigo, diria Jô) ignorando que a deputada tem cidadania italiana e é perseguida política. O cara é um espanto. Nível Dilma. Quanto sobre os ladrões dos aposentados o elemento não se pronuncia. E diga-se que o PT é contra a apuração do roubo dos aposentados, tanto que o partido vota contra a CPI dos ladrões dos velhinhos, com Gleisi Hoffmann, segundo a imprensa idônea, fazendo campanha contra a CPI junto aos colegas da própria Câmara.

FOLHETINS



Não devemos esquecer que por iniciativa do deputado Marcio Pacheco, foi proposta e promulgada a lei em torno da segurança no Paraná, em defesa da propriedade privada, ou seja, ações do MST contra a propriedade são ações criminosas e precisam ser repelidas. Assim é que, seria conveniente que Associações relacionadas às propriedades privadas buscassem junto a segmentos policiais planos de ação a serem aplicados em casos que venham ocorrer.

Carla Zambelli… O “sistema” não a prendeu, mas afastou-a, pois no fundo era a intenção e continua sendo sobre outros opositores. Só não se pode afirmar que sob uma caneta Bic o Brasil virou uma comédia tendo em vista que tudo isso que estão fazendo não tem graça nenhuma. Comédia provoca risos, o Brasil, ao contrário, virou pesadelo.