Coluna isto Posto

Humilhação que foi plantada… adubada… e agora colhida: Ministros brasileiros que não entram em território americano, por decisão da Justiça de lá, que confirma decreto do Presidente Trump. Se insistirem, serão presos e deportados. A lista dos afetados inclui nomes vastamente conhecidos como: Luís Roberto Barroso- (aquele do Perdeu, Mané)- Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Segundo comunicado da Casa Branca, os vistos foram anulados com base em critérios que avaliam possíveis “consequências adversas significativas para a política externa dos EUA”. Notícias dão conta de que medida está alcançando também parentes desses ministros. Ficaram de fora dessa mira André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux.

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes, como todos sabem, apreenderam US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie. Ao ser questionado sobre o conteúdo do objeto, Bolsonaro já havia afirmado: “Nunca mexi com pen drive na minha vida toda”.

Cascavel e Paraná - Até o fechamento desta Coluna, ontem, o pen drive apreendido no banheiro da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia sido periciado na sede do Instituto Nacional de Criminalística da PF (Polícia Federal) e o conteúdo teve o sigilo quebrado… Resultado: “Conteúdo irrelevante”. O laudo da perícia será encaminhado para o responsável pela investigação. Além desse equipamento, a PF vai analisar ainda o celular pessoal do ex-presidente.

Curioso: Vereadores de Cascavel ficaram indignados com notícia produzida por uma colega de imprensa, notícia que afirmou terem nossos caros Edis gastado “por volta de 10 milhões de reais em um ou menos de um mês. Não foram poucos os que, em discursos inflamados, até “arreganharam os dentes” (expressão figurativa) contra a colega. O curioso é que, diante da notícia de que o hoje secretário de Estado, ex-prefeito de Cascavel e ex-condenado torrou – queimou – dois milhões e seiscentos mil reais para uma agência de promoções produzir material que apontava Cascavel como cidade bonitinha…nenhuma reação., quando até investigação já deveria ter sido instalada. “Pelas barbas do profeta – ou – O que que eu vou dizer lá em casa?”… diria o falecido Silvio Luiz, narrando futebol.

E por citar Silvio Luiz, como desperta saudade seu estilo e voz marcante e adequada cada vez que se procura ver um futebol na televisão e se tem que encarar a estupida decisão de colocarem voz feminina – inadequada, aberrante, desafinada e esganiçada à função. Mulher é uma dádiva dos céus para tudo… menos para dar vozes à narrações de futebol. E que se lembre que tivemos marcas notáveis e “ainda vivas na memória” nessa prática – além de Silvio Luiz, de Geraldo José de Almeida e Luciano do Vale.

Vem por aí ação sobre “Mercado de Carbono”. Preocupa, já que a área poderá ser entregue a quem nada entende e aproveite para propagar histerismos costumeiros e ideológicos. Que sejam colocados nesse mister quem, na verdade, seja do ramo.

Médicos e até entidades particulares movimentam-se na luta contra o câncer. Menos quem deveria, que seria a Industria Farmacêutica que já deveria ter encontrado à cura há anos, mas não o faz, nos ensejando a pergunta: Por que não o faz?

Preta Gil acaba de ser eliminada da vida, devido a essa verdadeira praga. Lembro dela quando criança…No Estádio do Grêmio Maringá. Eu lá estava na cobertura de um jogo e, por falta de lugar adequado, ela, o irmão que também faleceu em acidente – eram crianças – e o pai de ambos, Gilberto Gil, que lá estava devido a um show no dia anterior – estavam na cabine ao meu lado e procuravam uns trocados nos bolsos para pagar os desejados picolés do sorveteiro, mas não havia trocados, só notas maiores, então, me ofereci para pagar os três deles, e eu também comprara um. Aceitaram… paguei os quatro. Me agradeceram, com toda educação. Nunca mais os vi. Agora câncer. Quando a “farmacêutica” vai “encarar essa praga” em favor da humanidade e não de lucros fantásticos?? E isso que já até pisamos na Lua !!!! Mas câncer e diabetes produzem muito dinheiro. Desaconselhável buscar a cura!!!

MESA DE BAR

Espalharam na rede que no Pen Drive encontrado no banheiro de Bolsonaro o que consta é declaração gravada de Lula afirmando ser o “homem mais honesto do Brasil”.

– Garçom…Mais uma gelada por favor.