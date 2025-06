Coluna Isto Posto

FOLHETINS

Assisti pronunciamento do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pela internet, no qual também se manifestou um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro em torno da tentativa do governo Lula em sair em socorro de Alexandre de Moraes e do próprio STF, no “cara a cara” que está se desenrolando, devido à tentativa de Moraes de determinar situações a empresas e pessoas no solo americano. Ao contrário do que o senhor manifestou, ou seja, ao contrário do que o senhor tentou pregar, deputado Chico Alencar, que era “obrigação do governo brasileiro sair em defesa não só de Alexandre de Moraes como também de qualquer segmento que, sendo brasileiro, esteja em conflito internacional, DEPENDE das circunstâncias, senhor deputado. Em torno de criminosos – traficantes, por exemplo – o que menos devemos concordar é aceitar proteção governamental. Assim é que “DEPENDE”, REPITO, DAS CIRCUNSTÂNCIAS, senhor parlamentar… Alexandre de Moraes – para ficar bem claro – tentou determinar sanções e restrições até em direito de expressão e de pensamento. O governo Americano acabou reagindo através da decisão de julgar o “ministro brasileiro”, que chegou a tirar do ar o Twiter americano aqui no Brasil. “Opa – disse Trump” a Moraes…aqui não, Cara Pálida”.

MESA DE BAR

Inteligência artificial não seria uma boa solução para nossas câmaras de Vereadores – Câmara Federal e Senado da República? Em vários telefonemas que disparamos não atendeu ninguém que discordasse além de alguns incluírem até a Presidência da República na ideia.