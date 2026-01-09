Coluna Isto Posto

NÃO ROUBA E NÃO DEIXA ROUBAR (báááá!!!)

Cascavel e Paraná - Um dos parlamentos do mundo que mais tem citado o Brasil como mau exemplo político e judicial é o Parlamento Americano. Nesta semana, por exemplo, em discurso da tribuna condenando críticas a Donald Trump pela ação na Venezuela – um deputado Republicano voltou, pela segunda vez este ano, a salientar quase gritando:

– “Será que estamos nos inclinando a imitar FUZARCAS como Brasil e Venezuela?

Foi o que ele disse. Confesso aos senhores que – embora improvável – mas, se por alguma “coincidência circunstancial” eu estivesse presente naquele momento (como quando falou ele aquela primeira vez) e me dessem a palavra para responder… eu não saberia o que dizer e, isso porquê, o rótulo “fuzarca” está tão implícito ao que hoje estamos vivendo por aqui que tentar rebatê-lo ou mesmo enfraquecê-lo seria – tacitamente – uma tentativa inglória. Aliás, essa esquerda que todos conhecemos, quando consegue êxito em montar em nosso cangote, não deixa por menos as oportunidades de criar tolices e, com elas, até expressões que tentam dar validade às tolices… Lembram-se daquela criada por Zé Dirceu, apelidado pelos seus próprios camaradas de “Comandante ou Zé do Caroço”, quando ministro daquele primeiro governo do PT? Ele disse, tentando emplacar uma legitimidade totalmente abstrata: “Esse governo não rouba e não deixa roubar!” Mordaz, e todos os órgãos de imprensa publicaram aquilo, além de rodar meses na Internet! Mas, sabe o leitor que tem gente que acreditou!? Pena que espaço, em jornalismo, seja rigorosamente apegado a um limite, o que dificulta à tentativa de se revelar a dimensão desse escárnio, pois a lista não é tímida: A roubalheira passou do “ao quadrado” e até mesmo do “ao cubo”. Como, aliás, previu Emílio Médice, que advertiu: “Em dez anos eles vão roubar até as prensas da Casa da Moeda.”

NÃO ROUBA E NÃO DEIXA ROUBAR… Disse Zé Dirceu – o do mensalão. Escárnio. Dizendo aquilo liquidou com as memórias de Chico Anízio e Jô Soares. O amigo leitor já ouviu alguma vez “aquele incômodo e forte zumbido nos ouvidos?” Nos meus não pararam até hoje, desde o dia que aquela figura do PT e do Mensalão disse isso. Bem que poderia, depois, ter contado aquela do papagaio!