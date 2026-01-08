Coluna Isto Posto

CENSURA NO “PEDAÇO”

Cascavel e Paraná - Censura ao livro “Diário de Cadeia”, de Ricardo Lísias, da parte de Alexandre de Morais semana passada, leva esta Coluna a indicar – antes que ocorra o mesmo com esse “Livro Negro do Comunismo”, aqui sugerido em foto. Se bem que, dificilmente, seja encontrado nas livrarias. Este aqui da foto, depois de muito procurado, foi “achado” em Itapema – S. Catarina e era o último volume que sobrara. Se você por sorte o encontrar por aí, veja a página 16. Ali estão comprovadas informações, principalmente para aqueles que se declaram comunistas, como se anunciaram em alto e bom tom: Flavio Dino, Lula, etc.

FOTO DO LIVRO – pequena

…URSS – 20 milhões de mortos //CHINA – 65 milhões de mortos // VIETNÃ – Um milhão de mortos // COREIA DO NORTE – 2 milhões de mortos // CAMBOJA – 2 milhões de mortos // LESTE EUROPEU – Um milhão de mortos // AMÉRICA LATINA – 150 mil mortos / AFRICA -1,7 milhão de mortos // AFEGANISTÃO – 1,5 milhão de mortos // Movimento comunista internacional e partidos comunistas fora do poder: Uma dezena de milhões de mortos. O total se aproxima da faixa dos cem milhões de mortos. Enfim, O livro conta com 917 páginas recheadas de calafrios.

GRIFE

“Não vamos aceitar que a democracia seja atacada outra vez e lugar de golpista é na prisão!”, disse Rogério Correia, PT de Minas. Mas, Cara pálida: Não é o próprio Guru do PT – Zé Dirceu, o do mensalão – que prega que Governo não se disputa… Se toma? Que tal, então, Calar a Boca?”

FOLHETINS

O narrador Odinei Ribeiro foi dispensado da Globo após 18 anos. Sua última transmissão havia sido no dia 27 de dezembro de 2025, no clássico carioca Vasco x Flamengo, válido pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A informação foi dada pela Folha de São Paulo. A propósito: Ele foi pago, a Globo não usou de nenhuma manobra que tentasse desviar suas obrigações trabalhistas para com o profissional.

Santa Catarina. Mulher flagrada roubando mercadorias de super mercado, foi presa. Ficou furiosa, xingou, gritou, esperneou, etc. Deveria agradecer à sorte, pois um outro, em Curitiba, devido a um segurança barato e, como tal despreparado, foi morto com um golpe de “Mata-Leão” por roubar um chocolate.

Fiscalização – segundo reportagem da Record – “caiu forte” sobre postos de gasolina em São Paulo e Rio. Impressionante o número de postos com gasolina adulterada e também fraudada na quantidade. Vários casos de se comprar 50 litros – por exemplo – e receber no tanque 40. Também muita fraude na mistura. Muitos casos da fiscalização constatar até 50 por cento de adição de álcool à gasolina. A ladroagem, neste Brasil, passou a fazer parte dos “usos e costumes” em quase todas as atividades. Uma praga que, não causará surpresa, se passar a reivindicar até emblema na bandeira nacional.

MESA DE BAR

Esposa – Se eu morresse você casaria de novo?