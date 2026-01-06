Coluna Isto Posto

SILHUETAS

Cascavel e Paraná - Gleisi Hoffmann – Lula – Lindemberg Farias e outros o que já deveriam ter feito era ter festejado Trump por ter “tomado o governo da Venezuela” e, deveriam fazer isso, em honra ao Gurú deles – Zé Dirceu – que pregou e prega que “governo não se disputa…TOMA-SE”. – Essa afirmação do extremado de esquerda – Treinado em Cuba, segundo se sabe, – ainda está fresquinha, palpitando, “recém saída do forno”, tendo circulado à exaustão através de vários meios de comunicação.

O que??? 400 milhões por uma estação de televisão do interior do Brasil? !Agora conta aquela do papagaio!

Diversos governos ao redor do mundo assim como a Organização das Nações Unidas (ONU) classificaram como ilegal o ataque pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Esses mesmos “ventríloquos da esquerda” nunca se manifestaram para condenar a eleição de Maduro como ILEGAL…COMPROVADAMENTE ILEGAL. Diversos desses mesmos ventríloquos pedem respeito ao direito internacional, que enfrenta um momento de crise a nível global. Nunca pediram respeito contra a ditadura de Chaves e Maduro, com desaparecimentos, torturas e prisões ilegais de parte do agora presidiário, simulacro de Hugo Chaves.

GRIFE

“Não há bem que sempre dure… Mas e, felizmente, também não há mal que nunca se acabe”!

Maduro não conhecia esse centenário Bordão!

FOLHETINS

Campanha da fé. Waldomiro Santiago. Na Internet, em nome da fé, pedindo para 30 mil que “Ele chama de fiéis” 153 reais de cada um. E cada um “desses Cada Um” vai doar 153 reais para o tal “chamado de pastor” que já possui um jatinho, um helicóptero, mais de uma fazenda…etc. etc. etc… Na verdade Cristo não vem mais.

Há certos Sites na Internet que se identificam como “Prestadores de Serviços”, isto em razão de, além de notícias, propõem-se publicar algumas outras formas de enfoques. Um desses, da Microsoft, chegou a publicar que Bolsonaro e a esposa estavam se separando. Examinado o embuste noticiado, constatou-se tratar-se “de uma Vidente” que JURAVA ter previsto aquela circunstância numa bola de cristal e “que tal situação iria ocorrer”. “E um Site publica esse tipo de blefe como se fosse notícia séria”. Uma agressividade ao próprio sistema de notícias e que, da Vidente, não, já é opaca por sí só, mas do tal de Site que, o que conseguiu foi desmoralizar-se. Jornalismo, infelizmente, se presta para esse tipo de estupidez, em algumas ocasiões, principalmente quando praticado na área em que o próprio jornalismo rotulou várias vezes de “picaretagem”.

A propósito: O tal Site tem revelado desenvoltura, ultimamente, em dois aspectos: Um, sobre situações falsas em torno de Bolsonaro que, certamente, quando Presidente, não aceitou pagar nenhuma das habituais faturas que são encaminhas para resgate do Governo e, outra, a agora transformação do tal canal em “especializado em fofocas vulgares da sociedade”. São incontáveis os fuxicos que publicam sobre casais, separações, novos namorados e namoradas aqui e alí…Enfim…Algo, infelizmente, de qualidade inferior se comparado até aos relatos “da chamada vizinha fofoqueira para a outra vizinha, ambas sobre o muro dos fundos.”