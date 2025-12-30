Coluna Isto Posto

Há o lado das chamadas e milionárias “Cabeças de Rede” e o lado “das estações interioranas”, que também chamam – no nosso meio – de “pererecas” que, ao contrário do que a maioria do povo pensa, não é um paraíso econômico em seu conteúdo geral, muito menos salarial.

Afirmações dão conta de que o SBT estaria sendo vendido pelas irmãs herdeiras, filhas de Silvio Santos . Entendemos, como conveniente se esclarecer que, nessa área de televisão, “há dois lados diferentes, como uma moeda.”

ARISTÓTELES , o Pai da Lógica, a essa hora já deve estar pedindo uma audiência ao Criador para tentar saber dele maiores esclarecimentos sobre essa – digamos – “liturgia”, que acaba de se convencer que não lhe foi muito bem explicada. Quanto as “Entidades Médicas Nacionais e Internacionais, OAB, Parlamento e demais setores omissos… assim como até a PGR” <diante de mais essa… desse absurdo> não passam de “Sol de inverno que – como disse o filósofo: Ilumina…Mas não aquece.”

Cascavel e Paraná - Nessa minha “Caminhada Jornalística Profissional” – (E PROFISSIONAL É AQUELEQUE VIVE DA PROFISÃO) – caminhada que já passa dos sessenta anos nessa atividade, uma das situações que mais me causou espécie foi a publicação da seguinte informação, poucos dias atrás:

Achamos conveniente esclarecer, para desmistificar uma ilusão, que “televisão que fatura verbas volumosas são aquelas que se conhece por “Cabeças de Rede”, como Globo – Record – SBT – Bandeirantes, isso porque, são as que reúnem – devido ao alcance nacional – grandes anunciantes como cervejas, marcas de carros, Caixa Econômica, Banco do Brasil e demais Bancos como o Itaú; grandes magazines como Havan e ainda Coca-Cola, Ypiranga,verbas governamentais e por aí vai.

As afiliadas – as do interior do Brasil – o que contam é com o anunciante local com empresas pequenas lojas, etc. – que por si só não reúnem fôlego de sustentar a ilusão de “Grandes Salários” que só são possíveis nas “Grandes Cabeças de Rede”, como já disse. E, assim sendo, televisão no Brasil reúne esses dois aspectos: “o das Cabeças de redes” e as “filhas pobres do interior”. Salvo algum caso ou outro quando de propriedade de grandes empresas de ricos donos de outros ramos.

E há ainda um detalhe que talvez seja o principal: “Trata-se de uma área complexa – muito especial – e que, para êxitos em suas operações, imperiosamente, precisa contar com o que se conhece – na comunicação – com o que chamamos de “Empatia” – que é algo que a maioria, talvez, nem saiba o que significa. Mas citemos, como exemplo metafórico, o falecido Silvio Santos que “na prática” – não se trata de formação acadêmica… repete-se: “na prática” – era Mestre e, além de Mestre, “Doutor e Pós Doutorado” tanto na gestão da área como na arte do vídeo.

A propósito: “Empatia”, para não deixar em branco e ainda no amparo da metáfora, é algo como uma espécie de “Charme Simbiótico junto à sociedade”, que é o que gera também a necessária dosagem de credibilidade.“Assim é que, nesse ramo não basta querer… É preciso CONHECER a área e a fórmula de sua essência”, formula que não tá na bula. E é aí que o “fio, se desencapado, muitas vezes dá choque”.

MESA DE BAR

Valente é aquele que cobiça a mulher do próximo… quando o próximo está próximo.

– Garçom… Mais uma gelada, por favor!