Coluna Isto Posto

SOL DE INVERNO
Cascavel e Paraná - Nessa minha “Caminhada Jornalística Profissional” – (E PROFISSIONAL É AQUELEQUE VIVE DA PROFISÃO) – caminhada que já passa dos sessenta anos nessa atividade, uma das situações que mais me causou espécie foi a publicação da seguinte informação, poucos dias atrás:
– “Alexandre de Moraes autoriza cirurgia em Jair Bolsonaro”.
ARISTÓTELES, o Pai da Lógica, a essa hora já deve estar pedindo uma audiência ao Criador para tentar saber dele maiores esclarecimentos sobre essa – digamos – “liturgia”, que acaba de se convencer que não lhe foi muito bem explicada. Quanto as “Entidades Médicas Nacionais e Internacionais, OAB, Parlamento e demais setores omissos… assim como até a PGR” <diante de mais essa… desse absurdo> não passam de “Sol de inverno que – como disse o filósofo: Ilumina…Mas não aquece.”
GRIFE
“Em dez anos eles irão roubar até as prensas da Casa da Moeda”.
(Gal. Emilio Garrastazú Médice, quando Pres. da República)
FOLHETINS
Afirmações dão conta de que o SBT estaria sendo vendido pelas irmãs herdeiras, filhas de Silvio Santos. Entendemos, como conveniente se esclarecer que, nessa área de televisão, “há dois lados diferentes, como uma moeda.”
Há o lado das chamadas e milionárias “Cabeças de Rede” e o lado “das estações interioranas”, que também chamam – no nosso meio – de “pererecas” que, ao contrário do que a maioria do povo pensa, não é um paraíso econômico em seu conteúdo geral, muito menos salarial.
Achamos conveniente esclarecer, para desmistificar uma ilusão, que “televisão que fatura verbas volumosas são aquelas que se conhece por “Cabeças de Rede”, como Globo – Record – SBT – Bandeirantes, isso porque, são as que reúnem – devido ao alcance nacional – grandes anunciantes como cervejas, marcas de carros, Caixa Econômica, Banco do Brasil e demais Bancos como o Itaú; grandes magazines como Havan e ainda Coca-Cola, Ypiranga,verbas governamentais e por aí vai.
As afiliadas – as do interior do Brasil – o que contam é com o anunciante local com empresas pequenas lojas, etc. – que por si só não reúnem fôlego de sustentar a ilusão de “Grandes Salários” que só são possíveis nas “Grandes Cabeças de Rede”, como já disse. E, assim sendo, televisão no Brasil reúne esses dois aspectos: “o das Cabeças de redes” e as “filhas pobres do interior”. Salvo algum caso ou outro quando de propriedade de grandes empresas de ricos donos de outros ramos.
E há ainda um detalhe que talvez seja o principal: “Trata-se de uma área complexa – muito especial – e que, para êxitos em suas operações, imperiosamente, precisa contar com o que se conhece – na comunicação – com o que chamamos de “Empatia” – que é algo que a maioria, talvez, nem saiba o que significa. Mas citemos, como exemplo metafórico, o falecido Silvio Santos que “na prática” – não se trata de formação acadêmica… repete-se: “na prática” – era Mestre e, além de Mestre, “Doutor e Pós Doutorado” tanto na gestão da área como na arte do vídeo.
A propósito: “Empatia”, para não deixar em branco e ainda no amparo da metáfora, é algo como uma espécie de “Charme Simbiótico junto à sociedade”, que é o que gera também a necessária dosagem de credibilidade.“Assim é que, nesse ramo não basta querer… É preciso CONHECER a área e a fórmula de sua essência”, formula que não tá na bula. E é aí que o “fio, se desencapado, muitas vezes dá choque”.
MESA DE BAR
Valente é aquele que cobiça a mulher do próximo… quando o próximo está próximo.
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!