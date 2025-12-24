Coluna Isto Posto

VALE ARRISCAR?

Cascavel e Paraná - Não creio que outros despertaram atenção sobre o que esta despretensiosa Coluna, dias atrás, tentou chamar atenção e que não foi outra coisa se não terem descoberto que aposentados, idosos, etc. guardavam seus dinheirinhos Da forma antiga – no chamado “colchão” – e que esse detalhe foi percebido após a fraude que lesou os aposentados. E como a fraude milionária revelou que o “dinheirinho em casa” não era pouco – segundo consta do noticiário o irmão do Lula, chamado Frei Chico, o que mais lesou as vítimas, ficou milionário – se é que já não estava – eis que até o ex-apresentador do Jornal Nacional “deslocou-se” e está tratando só disso, junto com sua empregadora Rede Globo. A promessa é de investimentos prometendo lucros “nunca vistos”. O que me aguça a curiosidade é “se o povo vai confiar nessa nova onda de agora” – após “tantas e tantas” frustrações de um passado recente que “tantos e tantos” noticiários policiais alimentaram com queixas e denúncias de “tantos e tantos” lesados. De minha parte não tenho dinheiro guardado – não tenho economias em colchão ou em qualquer outro setor – meu salário – sempre ao “estilo dos dedinhos do Chico Anízio” – nunca me proporcionou “essas folgas”, mas se tivesse, confesso que não cairia nessa proposta que, salvo melhor juízo, não me parece com horizonte definido. Não me estimularia arriscar. Pode até triunfar das circunstâncias… Mas…Será???

GRIFE

Para que não sabe, Fernanda Torres – a do fiasco das havaianas – defendeu a prisão da Débora, a do batom na estátua do STF. Maduro deve ser seu ídolo.

FOLHETINS

Empatia é capacidade de compreender e participar do que pensam outras pessoas. É ter seu estado emocional capacitado a integrar-se aos demais que lhe rodeiam, dos quais depende para ser respeitado, ouvido, considerado. “Algo totalmente inverso daqueles que são considerados, pela liturgia do tratamento, uns Sociopatas” (segundo especialistas). Já um sociopata é uma pessoa que sofre de sociopatia, um transtorno de personalidade antissocial caracterizado por comportamentos impulsivos, hostis e desconsideração pelos direitos dos outros. Sociopatas geralmente não sentem remorso por suas ações e têm dificuldade em se colocar no lugar de outras pessoas.

É OUTRO NÍVEL – Quando soluções são buscadas e adotadas por direções de empresas que são conduzidas dentro do respeito e da lei, os epílogos são envolvidos em climas racionais, civilizados e juridicamente respeitosos. Em torno desse aspecto, a Coluna reproduz decisão da REDE RECORD que se constitui em exemplo que merece destaque. Eis o texto da Record envolvendo colaboradora de vinte anos:

“A RECORD informa que, em comum acordo entre as partes, o contrato da apresentadora Ticiane Pinheiro chega ao fim e não será renovado. A decisão foi tomada de maneira alinhada e respeitosa, após uma trajetória marcada por profissionalismo e dedicação”, afirma o texto.

MESA DE BAR

– Uma certa e conhecida DAMA vem descendo uma rua com um porco debaixo do braço. Passa por uma pessoa que pergunta:-