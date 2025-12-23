Coluna Isto Posto

BRAVO ZEZÉ

Cascavel e Paraná - Zezé de Camargo. Não é apenas um simples cantor sertanejo. Trata-se de um valente. Encarou um “complexo de comunicação” (SBT) e disse aos seus donos: “Vocês estão errados”. Disse e manteve. Não é qualquer um que teria essa coragem, pois, via de regra há quem entenda que esse sistema que chamamos de “Comunicação” reúne em si um poder imbatível. Não é isso… não é assim, mas, infelizmente, a maioria se entrega à situação passiva, diante dessa crença, afinal esse sistema atinge quantidade de receptores tanto de ideias como de posicionamentos.

E Zezé de Camargo é um só e não fez nada demais, a não ser buscar corrigir uma montagem deformada de circunstância, uma farsa na qual ele indiretamente se sentiu evolvido. Só pediu: “Me tirem dessa”, ou seja, não quis participar da farsa montada pelo SBT, de bajulação aos responsáveis por uma situação nacional moralmente abalada. Bastou para a “Colônia brasileira da Gonorreia Jornalística” que só se move através da penicilina conhecida como “dinheiro”, através de páginas, blogues, posts, etc. passar a tentar atingir o Valente Zezé de Camargo, mas sem sucesso.

Integrantes do rebanho da esquerda estão em público na busca de desmerecer o ato… em vão. Zezé de Camargo entrou num avião para ir a um show e, quando foi percebido, passou a ser aplaudido de pé pelos passageiros. Durou minutos a manifestação dos passageiros em seu favor, assim é preciso que estejamos esclarecidos sobre as manobras desse rebanho que chegou a publicar que “Emissoras de TV se uniam para condenar Zezé”. São sórdidos na tentativa de usar a imprensa para suas finalidades ideológicas deformadas. São PESSOAS que conduzem as rotas das tevês e não as tevês – complexos físicos – mas o que interessa a esse Bando é o efeito distorcido e falso…

As emissoras são dispositivos físicos e, quem molda uma situação são os que passaram a ser donos do seguimento, como, no caso em apreço, as filhas de Silvio Santos que já, logo pós o falecimento do pai, conseguiram deteriorar um “cardápio até então inabalado”…Agora deformado.

E isso, infelizmente, tem consequências também em corporações mais tímidas, interioranas, em comparação a um complexo nacional, como o SBT – agora chamado de SPT.

Quem diria. A esquerda brasileira, com apenas um ronco via Fernanda Torres, conseguiu limitar a “Havaiana a um pé de chinelo”. E com assombrosa rejeição que já cresce não por dia… mas por hora. A mesma esquerda que tentou demolir o SBT.

“Economizar nos custos”. Talvez seja essa a única explicação dos sorvetes em Cascavel estarem cada vez MENOS DOCES.