Coluna Isto Posto

SBT – PT?

Cascavel e Paraná - Patrícia Abravanel assinou uma nota pelo SBT, tentando convencer que o novo segmento de notícias da empresa deixada pelo pai – Silvio Santos – terá como essência básica o equilíbrio, nada de ideologia ou tendências. Na sequência, eis que é divulgado o nome de um jornalista para a composição do quadro do Blog, na função de analista político, justamente um extremado de esquerda. A nova empresa SBT-NEWS já no dia do nascimento deixou transparecer uma postura condenável através de homenagens, aplausos e destaques a figuras desprezadas publicamente pela sociedade. Comandou manifestações de aplausos até a um rejeitado “ministro”, provocando reações que até agora repercutem negativamente em condenações nas redes socias e, espera que, com uma nota pública vai recuperar a credibilidade que ela mesma apedrejou? A filha de Silvio Santos – quilometricamente distanciada da vocação do pai para a área da comunicação – pelo visto indica que, não sendo do ramo, também se distancia de um mínimo de vocação para ajustar seus empreendimentos a um necessário respeito que é exigido a alguém de sua posição. Tudo indica que “naquele círculo proprietário” breve irão surgir rupturas inevitáveis, com separações a produzirem más consequências para o grupo familiar. Ressalta-se, como exemplo que, em nível de abrangência restrito a um canal, um clima desses anda ocorrendo entre irmãos já separados, que são do interior de nosso Estado. Algo pouco divulgado – mas revelando que “dois foram prá lá e um prá cá”, embora ainda não se saiba se o enraizado espírito de calote permaneceu entre um ou outro, ou em ambos os lados, para continuar a ser usado, como até aqui, em futuros negócios, dispensas e contratações.

GRIFE

Lenta, gradual, mas inexorável. Agora foi a vez do “Marco Temporal”. O próximo passo será abater a propriedade privada? A pretendida “Repúblicas Socialistas da União da América” (lembram da URSS?) dá indícios de que “está chegando por aqui”.

FOLHETINS

Marco Temporal: Aproveitando bordões históricos: “A vaca foi pro brejo e levou o boi com a corda.”

Após queimar quarenta milhões na compra de ônibus elétricos para beneficiar empresas que ganham fortunas com o transporte coletivo… Pagar 2.600 milhões para propagarem que a “cidade está bonitinha”, exibindo diploma em moldura… Alugar árvores” (é isso mesmo, ALUGAR ÁRVORE) – Mais… Pagar 140 mil reais de aluguel mensal por prédio velho –“velho e reformado a custo exorbitante”, para a saúde… (para a saúde ou para o “BEM DO DONO?”) Diante de tudo isso – e muito mais – Prefeitura de Cascavel ainda pretende contrair EMPRÉSTIMO MILIONÁRIO a juros salgados? (!!) Chico Anízio e Jô Soares! A memória de vocês está liquidada. Por aqui ficaram comediantes bem melhores que, EMBORA ENTRE LÁGRIMAS, nos provocam gargalhadas.

Aumento do IPTU em Cascavel. A Câmara dá rasteira na sociedade e vota em três segundos. Cristo não vem mais. Tem gente que quando nasceu, a mãe botou a criança fora e criou a placenta.