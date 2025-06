Coluna Isto Posto

NEM SEXO

Cascavel - Em certa ocasião, numa discussão entre colegas, amigos, conhecidos e etc, uma, entre as presentes, me disse que estava grávida e me perguntou o que eu achava daquela situação. Repondi que achava uma irresponsabilidade da parte dela, afinal, morava com o “namorado/amante” num quarto em fundo de quintal, local que tinha mais cinco quartos – apenas quartos – construídos lado a lado naqueles fundos junto ao muro geral, quartos alugados a outras pessoas. Chuveiro com banheiro e W.C. coletivos. Sem água quente. Ela dormia e cozinhava para os dois dentro do quarto, como faziam os demais cinco inquilinos nos outros cinco quartos. Situação não em tanta promiscuidade… as perto disso. Ela não gostou da minha resposta e rebateu minha posição contrária verbalmente:

– Todo mundo tem direito a ter um filho! (disse ela)

Também contestei e acho agora por bem levar a público uma posição lógica e, com certeza, exemplar: Nem todo mundo tem o que ela disse ser “direito a ter um filho!”

Não tem nem como alimentar uma criança…vestir…dar assistência médica e o que mais uma criança precisa…que direito é esse? Assim é que: “Nem todo mundo tem o direito de ter um filho.” Isso pode ser além de uma fantasia, uma irresponsabilidade. Hoje encontramos pelas ruas crianças pedindo esmolas, crianças com fome, crianças sem escola e até crianças assaltando. Assim é que continuo perguntando: ”Que direito é esse, colocar criança no mundo para sofrer!! Para ser violentada pelas cricunstâncias”? Isso não se assemelha a um banditismo? Assim é que, quando não tiver coisas coerentes, aceitáveis para fazer, é preferível que não faça nada…Nem sexo!

GRIFE

Sim…há quem continue “apelidando de trânsito” essa desordem deixada pelo ex-prefeito de Cascavel. “Molecagem” talvez fosse um apelido mais realista e adequado.

FOLHETIM

“Plano funerário.” É a febre do momento a “encher a paciência”, chegando pelos celulares. Descaradamente, enviam às pessoas vivas, mensagens sobre seus enterros e até propondo descontos e cremação. Recebi isso como uma falta de escrúpulos, ou seja, insistindo “me venderem minha morte”. Estando vivo e recebendo esse tipo de proposta, “até me toquei todo, me belisquei prá confirmar que estava vivo. O que se conhece por “escrúpulos” parece que também resolveram deixar o Brasil.