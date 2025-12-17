Coluna Isto Posto

AS FOTOS DOS FATOS
Cascavel e Paraná - – Coluna começa hoje com duas fotos que falam por si
– Algo mais?
– E precisa? Dizem tudo!
Circulando nas redes
GRIFE
Depois da última de Alexandre de Moraes contra a Câmara Federal só resta a ela seguir o conselho de Maquiavel e “procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá!”
FOLHETINS
Segundo divulgado ontem neste nosso O Paraná, roubaram, em Cascavel, a decoração da “árvore alugada”. Eu, até agora, “não consigo parar de rir”. E como afirmam que “perguntar não ofende”, para uma simples orientação, pergunto: Quem fez isso tem cem anos de perdão?
(!) Silvio Santos dando voltas no caixão.
MESA DE BAR
Ao sair do cemitério, após o sepultamento de sua sogra, o genro passa ao lado de um edifício em obras, de onde cai um tijolo que lhe passa raspando e se despedaça no chão. O genro olha o tijolo, depois ergue a cabeça para o alto e diz baixinho:
– É… Ela já deve ter chegado lá em cima!
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!