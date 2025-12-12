Coluna Isto Posto

“OS CARAS DE PAU”

Cascavel e Paraná - O número de apelos de parte de clientes de supermercados é considerável e o que tenho a dizer – ainda hoje – é o mesmo que publiquei lá pelo início do ano e, atualmente, o que posso fazer é repetir a publicação do problema esperando que o mal seja reparado. Os clientes estão cobertos de razão, pois são prejudicados e, eu mesmo constatei e em nome deles repito o que foi aqui colocado, pois trata-se, sim, de uma falta de respeito público. Eis o texto de então:

“Peço uma carona para ir ao mercado. A dona do carro (filha) escolhe um da Rua Paraná. Entrou no estacionamento. Três voltas lá dentro sem encontrar uma vaga. Surge a vaga na QUARTA voltinha interna. Culpa de quem? Virou norma em Cascavel pessoas usarem INDEVIDAMENTE estacionamentos dos mercados (OCORRE EM TODOS) para colocarem seus carros e irem trabalhar, ocupando as vagas de clientes. O que pode fazer o mercado? Infelizmente até agora nada, pois o atrevido(a) aproveitador(a), se chamado atenção, ameaça dizendo que em outras horas vêm às compras ali e, em seu entender, “tem direito” a deixar o carro, sem taxa, bem cuidado, tirando as vagas de clientes a qualquer hora e, se não lhe for permitido, “nunca mais irá comprar ali”. O mercado se omite, fica sem ação diante dos FOLGADOS atrevidos e, os clientes de verdade, que precisam das vagas para suas compras, atingidos. Aqueles que praticam esse tipo de expediente, prejudicando o próprio mercado, assim como centenas de pessoas, será que conhecem o que vem a ser “escrúpulos”? Tacitamente… NÃO.

GRIFE

Assunto repicando em todas as rodas: “Se aluguel – “aluguel”, veja bem – de uma árvore – aluguel por quase um milhão” – não for “caso de polícia” é porque, certamente, alguém mexeu no Código Penal.