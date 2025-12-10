Coluna Isto Posto

A FOTO DO FATO

Cascavel e Paraná - Esta foto não é absurda. Absurda é a situação que a foto revela e que nos provoca a lembrança desse sistema de iluminação pública de Cascavel que não pode ser “separado” do sistema geral de energia elétrica que está dessa forma aérea aí. Isso nos faz ressaltar que temos algo chamado de COSIP (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública) que tem em caixa, por enquanto, um mínimo de 27 milhões, conforme reportagem deste nosso O PARANÁ, de quinta-feira 4 de dezembro, página três. E está ali o agravante dando conta que há desvio de finalidade, desde o tempo de Paranhos, seguindo essa norma por seu sucessor Renato Silva. Esse setor de iluminação, de energia, enfim, já não deveria ter instalado um sistema moderno e subterrâneo “desse absurdo aéreo” de hoje? Essa necessidade é responsabilidade da Gestão Municipal. Claro, é algo complexo, mas já deveria ter sido iniciado e, certamente ainda não o foi por tratar-se de empreendimento distanciado de politicagem exigindo, sim, competência, ou seja, em expressão popular, do povo: “Não é prá qualquer um”. E por isso seguem-se os irregulares e ilegais ”desvios”… Além de dinheiro parada diante uma crise que envolve a todos, crise de falta de recursos. O eleitor é o culpado? Não nos parece ofensiva a pergunta, haja vista que que é ele, eleitor, quem elege os que não se enquadram às necessidades dos cargos eletivos, transformando-os em simples desastrosos ocupantes.

GRIFE

Na Revolução Francesa, Robespierre usou muito a guilhotina. Embora tenha praticado esforços para evitá-la contra si mesmo, em seu caso falhou e também sucumbiu, razão pela qual “os de hoje” se quer “cogitam” de colocar a pena de morte na lei brasileira.

FOLHETINS

Geladeiras Comunitárias, que tanto bem fizeram às pessoas que tinham fome, foram eliminadas antes do ex-condenado deixar o cargo. A esquerda é assim, coisas boas não podem permanecer. Sobrava comida na mesa, juntava-se e colocavam nas geladeiras comunitárias em vários pontos da cidade. E “os da rua” ali saciavam a fome.

Devido aos telômeros, a natureza impediu cruzamentos – se buscados – entre Neandertal e Sapiens. Disse e repito: “Assim, o homem, na sua essência, segue sendo uma evolução milenar ainda INACABADA”. Isso explica a existência de certas criaturas? As mesmas sobre as quais você está pensando? Presumo que sim.

E ainda persiste: “O ovo ou a galinha”? Se o OVO encontra-se em “evolução” não poderia nunca – por ser algo incompleto – gerar qualquer coisa. Isso explica quem nasceu primeiro?

Por falar em ovo, urubus deixaram dois ovos na churrasqueira existente na cobertura de um prédio, em Cascavel. Moradores estão proibidos de usar o local pela lei brasileira. E neste país contam piada de português.