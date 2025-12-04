Coluna Isto Posto

EUFEMISMOS

Cascavel e Paraná - Precisamos – nós brasileiros – alterarmos certas expressões que usamos diariamente no sentido de explicarmos ocorrências, haja vista que, confrontadas com a realidade, essas expressões não mais se identificam com o que ocorre, ao contrário, não passam de “eufemismos” (Aquilo que ameniza a palavra quando forte). As expressões que, necessariamente, exigem reforços para que sejam consideradas ajustadas ao que acontece são: Cinismo – hipocrisia – deboche – estupidez – idiotismo – além de algumas outras. É que, repito, dependendo do fato ocorrido, usados esses termos, embora meio pesados, eles não preenchem a necessidade de se expor – de forma contundente – o que deve ser exposto. Vejamos, como exemplo, uma estupidez de agora, palpitante, descortinada sem nenhum constrangimento à nossa frente. De forma bem “descarada” estão anunciando, pelas páginas, “intensificação de operações fiscalizatórias, nas cidades e principalmente nas estradas, na tentativa de diminuir o número de acidentes”. Se torna ou não imperativo passarmos – neste caso específico – a usar o que se conhece por “palavrão”, substituindo os termos usadas atuais, como “palhaçada – hipocrisia – deboche – e até “cretinice”, digamos, pois não passam de “eufemismo”? E justifica-se, pois, não são esses mesmos “mandantes” que estão decidindo acabar com as aulas de treinamento das autoescolas? Não é ato de pilantragem, acabar com cursos e treinamentos necessários e, depois vir a público para tentar convencer que não é esse tipo de estupidez – e outros – os verdadeiros responsáveis pelas ocorrências no trânsito?

Repito: Acabam com as autoescolas e aumentam fiscalização em busca de diminuir acidentes? É “deboche… ou …simplesmente palhaçada”.

GRIFE

Sugestão: Como em jogo de futebol, aponta-se um, escolhido como “o melhor em campo”, na busca de inibir marcantes fiascos e tolices, já deveríamos ter instituído “O fiasco de ano” na área pública. Este ano, por exemplo, dois fatos seriam imbatíveis e produzidos por Lula, PT et caterva:

“A Picanha assim como a COP-30”

FOLHETINS

Certos Sites – que se dizem de notícias – não buscam nem mais camuflar seus estados histéricos diante das circunstâncias. O MSN, por exemplo, passou a tentar deformações na vida da Michele Bolsonaro e, todos os dias destina trechos e mais trechos de suas “mal traçadas linhas” à tentativa de desmerecer a liderança exercida pela primeira-dama. Não há escrúpulos jornalísticos nem mesmo na deformação de fatos sobre sua vida matrimonial, publicando até infundadas notícias de separação além de conflitos com enteados. Objetivo não é outro: Michele, hoje, é nome imbatível em caso de impedimento eleitoral de Bolsonaro. Aliás, o tal site está também se especializando em “separação de casais” além de fofocas de nível subjacente nesse campo.