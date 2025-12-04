Coluna Isto Posto

EUFEMISMOS

Cascavel e Paraná - Precisamos – nós brasileiros – alterarmos certas expressões que usamos diariamente no sentido de explicarmos ocorrências, haja vista que, confrontadas com a realidade, essas expressões não mais se identificam com o que ocorre, ao contrário, não passam de “eufemismos” (Aquilo que ameniza a palavra quando forte). As expressões que, necessariamente, exigem reforços para que sejam consideradas ajustadas ao que acontece são: Cinismo – hipocrisia – deboche – estupidez – idiotismo – além de algumas outras. É que, repito, dependendo do fato ocorrido, usados esses termos, embora meio pesados, eles não preenchem a necessidade de se expor – de forma contundente – o que deve ser exposto. Vejamos, como exemplo, uma estupidez de agora, palpitante, descortinada sem nenhum constrangimento à nossa frente. De forma bem “descarada” estão anunciando, pelas páginas, “intensificação de operações fiscalizatórias, nas cidades e principalmente nas estradas, na tentativa de diminuir o número de acidentes”. Se torna ou não imperativo passarmos – neste caso específico – a usar o que se conhece por “palavrão”, substituindo os termos usadas atuais, como “palhaçada – hipocrisia – deboche – e até “cretinice”, digamos, pois não passam de “eufemismo”?  E justifica-se, pois, não são esses mesmos “mandantes” que estão decidindo acabar com as aulas de treinamento das autoescolas?  Não é ato de pilantragem, acabar com cursos e treinamentos necessários e, depois vir a público para tentar convencer que não é esse tipo de estupidez – e outros – os verdadeiros responsáveis pelas ocorrências no trânsito?

Repito: Acabam com as autoescolas e aumentam fiscalização em busca de diminuir acidentes? É “deboche… ou …simplesmente palhaçada”.  

GRIFE

Sugestão: Como em jogo de futebol, aponta-se um, escolhido como “o melhor em campo”, na busca de inibir marcantes fiascos e tolices, já deveríamos ter instituído “O fiasco de ano” na área pública. Este ano, por exemplo, dois fatos seriam imbatíveis e produzidos por Lula, PT et caterva:

“A Picanha assim como a COP-30”

FOLHETINS

Certos Sites – que se dizem de notícias – não buscam nem mais camuflar seus estados histéricos diante das circunstâncias. O MSN, por exemplo, passou a tentar deformações na vida da Michele Bolsonaro e, todos os dias destina trechos e mais trechos de suas “mal traçadas linhas” à tentativa de desmerecer a liderança exercida pela primeira-dama. Não há escrúpulos jornalísticos nem mesmo na deformação de fatos sobre sua vida matrimonial, publicando até infundadas notícias de separação além de conflitos com enteados. Objetivo não é outro: Michele, hoje, é nome imbatível em caso de impedimento eleitoral de Bolsonaro. Aliás, o tal site está também se especializando em “separação de casais” além de fofocas de nível subjacente nesse campo.  

Notícias Relacionadas

“Crise silenciosa do Agro”. Esta foi uma das manchetes deste nosso O Paraná, edição de ontem. E as publicações em torno desse tema, aqui pelo O Paraná, têm se somado revelando que, se medidas responsáveis não forem adotadas… fatalmente iremos sucumbir. Governo, parlamento e vários outros setores se revelam irresponsáveis em torno “ não do que vem acontecendo, mas, sim, do que NÃO VEM ACONTCENDO”. 

Quem viver, verá!

MESA DE BAR

Na verdade… na verdade… “milagre” seria se Jonas é que tivesse engolido a baleia.

– Garçom… Mais uma gelada, por favor!!

Assuntos