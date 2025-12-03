Coluna Isto Posto

A SEDE É INSACIAVEL

Cascavel e Paraná - Governo Lula busca empréstimo de vinte bilhões para tentar salvar os Correios, empresa que foi a primeira – entre quase todas as revelações de falta de escrúpulos – a mostrar à Opinião Pública o ato de corrupção, quando filmado por uma câmera escondida, foi um seu diretor recebendo dinheiro e colocando no bolso. Cena repetida à exaustão pelas televisões brasileiras – estando até hoje na memória – sendo que, depois, veio o resto da carga de atos corrompidos que nós conhecemos, carga relacionada ao governo petista. Agora querem mais vinte bilhões? Bem, a pergunta que emerge é: Mais vinte bilhões nas mãos de quem já fez o que já fez com o suado dinheiro do povo? Que tal, antes, responder a uma pequena lista de casos (não todos estão aqui) à Opinião Pública, que nem satisfações recebe, apenas paga? Aqui estão poucos casos, haja vista que para citar todos seria necessário quintuplicar o espaço desta Coluna… Poucos, pois, apenas, abaixo:

Caso Celso Daniel: Escândalos dos grampos; Propinoduto; Ligação e dinheiro para o MST; Ligação com as Farc; gastos públicos dos ministros; Irregularidades do Fome Zero; Caso Dnit; Escândalo do Ministério do Trabalho; Licitações nas compras de gêneros para o Palácio; Caso de Ângelo Queiroz (ministro recebeu do COB para os jogos Pan americanos – Operação Anaconda); empréstimos massacrantes para Cuba e Venezuela; navios iranianos atracados por dias com suspeita de conduzirem cargas “especiais”; toneladas (não em números, mas em toneladas) de dinheiro na operação Covid, sem prestação de contas por governadores amigos; escândalo dos escândalos com compra e venda de subsidiária da Petrobras nos EUA; escândalo dos gafanhotos; escândalo dos frangos em Roraima; escândalo do Banco Santos; escândalo Daniel Dantas; Toninho da Barcelona; escândalo Game Corp-Telemar-Lulinha; caso dos dólares de Cuba; Nossa Caixa; quebra do sigilo bancário de Francenildo; escândalo do banco BMG (empréstimos para aposentados); escândalo do Proer; escândalos dos fundos de pensão; Foro de São Paulo; esquema do Plano Safra da máfia dos cupins Mensalinho; Mensalão; Petrolão; vendas de madeira da Amazônia; escândalo dos sanguessugas – o caso das ambulâncias; escândalo do dossiê; bloqueio do São Francisco, depois de pronto, com volta do esquema Pipas, dos amigos; escândalo da Renascer em Cristo; CASO ROSEMAR; Operação aquarela – com Joaquim Roriz; Operação Águas Profundas – Petrobras – compras milionárias da Janja com cartão de crédito sem limite, principalmente no exterior; escândalo Corinthians; Copa do Mundo e estádios; Fifa isentada em impostos de mais de um bilhão; escândalo do PTB; cartões de crédito corporativo; restaurantes populares beneficiando prefeituras do PT; abuso de medidas provisórias e também dirigidas; escândalo dos Correios; República de Ribeirão Preto e a Leão Leão; escândalo da Secom; Valerioduto Brasil; Telecom (Portugal Telecom); Paulo Okamoto no escândalo do Sebrae; dólares na cueca; tentativa de aprovação de lei de proteção a traficantes de drogas. E o sítio? E o triplex? E o saldão bancário pelas vendas que seriam da Avon? E como vai o Lulinha? Etc. Etc. Etc…

GRIFE

Entre todas as piadas que se observa produzidas pela política brasileira, a maior delas é a que garante que existe a “Fidelidade Partidária”. É de rolar de rir quando falam sobre isso.

FOLHETINS

Contran – do governo PT – aprova novas regras da CNH e acaba com aulas obrigatórias em autoescolas. Quando você estiver no carro, com suas crianças, família, etc. pelo menos em murmúrios, peça a Deus que lhe proteja ao ver um carro vindo em sentido contrário. Quem o dirige pode não estar habilitado e aí você precisar de proteção Divina, afinal, em termos petistas, “segurança” no Brasil é apenas um detalhe inexpressivo e até diabólico. Como já constatou-se em outros exemplos, falar ou tratar em “segurança” para o atual governo Lula é o mesmo que “falar em corda em casa de enforcado”. Vai, povo, vota.