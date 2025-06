Coluna Isto Posto

SOMOS OTÁRIOS ??

Cascavel e Paraná - “Cascavel, a segunda melhor cidade do Brasil para se morar!” (destacar)

Você já deve ter ouvido essa frase aí em cima centenas de vezes. Mas, como diz o ditado, “parece, mas não é” a história dos prêmios de Cascavel transforma-se num verdadeiro enigma.

Este texto acima chegou à esta Coluna pinçado do Site “Notícias Cascavel” que tem em seu Departamento Jurídico a direção do respeitável ex-procurdor do Município, Dr. Moacir Vosniak. Refere-se a “pregação sobre Cascavel = “A melhor cidade para se viver”. Também, segundo a mesma denúncia, após algumas investigações, foram encontradas notas de pagamentos (estão publicadas no Site aqui citado) para a “ÁQUILA Consultoria Internacional”, pagamentos que somam mais de R$ 2 milhões! Mas, pergunta e responde o Site: “Quem é essa ÁQUILA?” Ah!! apenas a empresa responsável por produzir o prêmio “Melhores Cidades do Brasil” – na BAND.” Estranho, não? Uma empresa que está no prêmio e, ao mesmo tempo, faz os “estudos” receber essa quantia. Como se dissesse: “Paga aí e coloca o que quiser”.

– Assim é que, após o ex-prefeito de Cascavel ter se ausentado em viagens – segundo consta – por Dubai e Caribe, esta despretensiosa Coluna, tendo ele voltado ao Paraná e ocupando agora cargo de Secretário de Estado, coloca-se à sua disposição – e também da Câmara de Vereadores de Cascavel – no sentido de que essa denúncia seja explicada, para que a Opinião Pública busque “sentido em torno de um gasto de dois milhões de reais” para sustentar o que, em princípio e pelo menos até agora, se nos apresenta como uma fantasia política, comprovadamente chocante. Chocante e cara: 2 milhões. Mas, esperemos, para sabermos o que dirão ao povo. Principalmente nossos vereadores de um modo geral, pois se cumprem o papel para o qual estão sendo pagos, bem pagos, devem ter explicações convincentes.

GRIFE

Olha “o homem” aí na “foto do fato” mostrando em mãos o registro que, segundo o Site Notícias Cascavel, custou dois milhões.

Crédito: Reprodução

FOLHETINS

Só escombros da esquerda é que – no dorso do ridículo -tentam não reconhecer que Israel só ataca por ser atacado ou ameaçado.

Continuamos, em Cascavel, aguardando uma lei que determine o uso de vidros transparentes, nos setores que manipulam alimentos que iremos comer. Temos a imperiosa necessidade de ver/saber como manipulam os produtos, assim como a limpeza desses locais.