Coluna Isto Posto

Brasil - Interferência indevida e ideológica. Violando a autonomia dos poderes, uma juíza de São Bernardo determina a troca de nomes de ruas na cidade, nomes de brasileiros que estiveram atentos às intenções da esquerda de instalarem, em 1964, a ditadura comunista no Brasil. Nomes como Castelo Branco, Costa e Silva, etc. Nomes que à época recolocaram o Brasil na rota correta e lideraram grandes avanços em obras no país como Itaipu, Transamazônica, Proálcool, e tantas e tantas outras… Como se nota em certos episódios da vida brasileira O homem – segundo Darwin, repito – é produto ainda inacabado.

De público Lula disse que viu nos EUA um quilo de contrafilé estar custando 150 dólares. Mentiu. Lá, de norte a sul, o quilo de contrafilé custa 10 dólares.

O site MSN continua, a bordo da maior “Cara de Pau”, debochando da atividade jornalística e dos leitores. Afirma que o atual inquilino do Planalto soma, numa

pesquisa “deles”, três vezes mais aprovação do que qualquer outro candidato. Morro e não vejo tudo.

#// Esta Coluna, há muito tempo se tornou fiscal da Opinião Pública. – Nosso muito obrigado ao Dr. Dário Schauer, por esse conceito aí acima relacionado à esta humilde e despretensiosa Coluna. Ele constata e envia flagrante constatado num supermercado, e aponta que no caixa, clientes estão operando a função que deveria ser exercida por funcionários. Mas são os clientes que “trabalham para os donos”, pois são eles, clientes, que fazem o empacotamento das compras já que, numa decisão “muito esperta”, os empacotadores foram demitidos, embora a velha e batida fantasia: “Geramos mais empregos”. Não são todos desse ramo de atividade que aproveitam a manobra para fazer com que os clientes trabalhem para eles, apenas os que se consideram mais espertos do que os outros. Já pararam pra pensar!? Devido o “ridículo tamanho do salário” desses trabalhadores, numa loja apenas nem faz diferença a economia gerada pela ausência de empacotadores, mas numa grande rede, espalhada por todo lado, somado o montante geral dos “dispensados”– se bem calculado – talvez seja possível comprar um jatinho por mês. Ressalte-se mais uma vez…: Não são todos. É o mesmo grupo que em termos de salários, em seus negócios, bem que já poderia ter adotado – como logomarca, aquela velha imagem do Chico Anízio, mostrando seus dedos juntos e afirmando: O salário… óh!!

Luiza Possi confirma que não é mais bissexual e não esconde passado:

– “Experimentei”, disse ela.

– Só gostaria de sabe por que assuntos dessa natureza não são tratados às portas fechadas. Essa forma de propagação revela que essa circunstância deixa de ser pessoal, intima, para se transformar em campanha de marketing.