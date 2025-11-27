Coluna isto Posto

O PRÊMIO
Cascavel e Paraná - Prêmios “Darwin Awards”, nos EUA têm a finalidade de homenagear os MENOS evoluídos representantes da raça humana. No Brasil são popularmente chamados de “Burros”. Abaixo: descrição da motivação do prêmio.
1º colocado:
Quando o seu revolver calibre 38 falhou, durante uma tentativa de assalto, o assaltante James Elliot, de Long Beach, cometeu um pequeno erro. Virou a arma para ver se no cano tinha algo impedindo a arma de funcionar e experimentou apertar de novo o gatilho… Desta vez a arma funcionou.
2º colocado:
O chefe de um hotel na Suíça perdeu um dedo no moedor de carnes e entrou com um pedido de ressarcimento na sua seguradora. Esta, desconfiando de uma possível negligência no uso do aparelho, enviou um inspetor que testou o moedor: fez exatamente a mesma operação e perdeu um dedo, ele também. O pedido de ressarcimento foi então aprovado.
3º colocado:
Depois de ter parado para tomar todas num bar clandestino, o motorista de um ônibus no Zimbábue percebeu que os 20 doentes mentais que deveria levar para um asilo em Bulawayo, fugiram. Tentando esconder sua negligência, foi até uma parada de ônibus e ofereceu transporte de graça para as pessoas que estavam esperando no ponto. A seguir, foi até o asilo e entregou os passageiros, dizendo que eram muito perigosos e inventavam historias incríveis para tentar fugir. O engano só foi descoberto vários dias depois.
4º colocado:
Um adolescente americano foi internado num hospital com graves ferimentos na cabeça, provocados pelo choque com um trem. Questionado sobre como tinha acontecido o acidente, ele explicou para a polícia que estava simplesmente tentando descobrir quanto exatamente podia chegar perto do trem em movimento antes de ser atingido.
5º colocado:
Um homem entrou num mercado na Louisiana, colocou uma nota de 20 dólares no balcão e pediu para trocar. Quando o balconista abriu a gaveta, o homem mostrou uma arma e mandou que lhe entregasse todo o dinheiro da gaveta. Depois fugiu, mas na gaveta ficou a nota de 20. Ele levou 15 dólares.
GRIFE
Difícil entender o que até agora fizeram com Bolsonaro. Apenas confirma a revelação de Darwin: “O ser humano é uma espécie ainda inacabada”.
FOLHETINS
“Vidente” cravou vitória do Flamengo sobre o Atlético. Foi um a um. E tem gente que acredita em videntes assim como acredita em pesquisas eleitorais, como o MSN que, fazendo campanha para o Lula, insiste todos os dias em publicar que o “dito cujo” está na frente.
Reportagem na televisão esclareceu que as rádios – pelo sistema AM não foram proibidas. Tanto que há inscritas oficialmente no Brasil mais de 1.500. As que migraram para o sistema FM o fizeram por livre vontade e licença opcional. Presume-se que se a indústria voltar a fabricar aparelhos receptores de boa qualidade o sistema voltará com intensidade
MESA DE BAR
Sobre o premio Darwin Awards… NÃO.// “Aquelas Nossas Duas Brasileiras”… não concorreram. Parece que por Hors-Concours!
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!