Coluna isto Posto

O PRÊMIO

Cascavel e Paraná - Prêmios “Darwin Awards”, nos EUA têm a finalidade de homenagear os MENOS evoluídos representantes da raça humana. No Brasil são popularmente chamados de “Burros”. Abaixo: descrição da motivação do prêmio.

1º colocado:

Quando o seu revolver calibre 38 falhou, durante uma tentativa de assalto, o assaltante James Elliot, de Long Beach, cometeu um pequeno erro. Virou a arma para ver se no cano tinha algo impedindo a arma de funcionar e experimentou apertar de novo o gatilho… Desta vez a arma funcionou.

2º colocado:

O chefe de um hotel na Suíça perdeu um dedo no moedor de carnes e entrou com um pedido de ressarcimento na sua seguradora. Esta, desconfiando de uma possível negligência no uso do aparelho, enviou um inspetor que testou o moedor: fez exatamente a mesma operação e perdeu um dedo, ele também. O pedido de ressarcimento foi então aprovado.

3º colocado:

Depois de ter parado para tomar todas num bar clandestino, o motorista de um ônibus no Zimbábue percebeu que os 20 doentes mentais que deveria levar para um asilo em Bulawayo, fugiram. Tentando esconder sua negligência, foi até uma parada de ônibus e ofereceu transporte de graça para as pessoas que estavam esperando no ponto. A seguir, foi até o asilo e entregou os passageiros, dizendo que eram muito perigosos e inventavam historias incríveis para tentar fugir. O engano só foi descoberto vários dias depois.