Coluna Isto Posto

MACHÃO !!! O QUE ERA ISSO ??

Cascavel e Paraná - Certa feita fomos gravar em Esteio, grande Porto Alegre, pela Radio Farroupilha, lances para o aniversário do programa gauchesco Grande Rodeio Coringa, apresentado por Darcy Fagundes e Luiz Menezes. Eu era o locutor comercial. Entre as atrações, à parte aos presentes, havia também outras propostas de diversão, como lances de corridas em cancha reta, para entreter quem aparecia por lá. Em intervalos da gravação, eu saia do palco e andava pelo local e, andando ví um gauchão – pilchado – facão atrás entre e guaiaca e a bombacha, com cem mil “cruzeiros” (era cruzeiro a moeda) na mão, insistindo para que um outro à sua frente pegasse o dinheiro, pois o que ele queria era pagar o que alegava que havia perdido, que fora uma corrida de éguas na cancha reta. O outro se negava receber e quase foram “pro tapa”… um querendo pagar e o outro não querendo receber. O que receberia dizia:

– Não posso aceitar… não joguei contigo, Tchê!

– Jogou e eu perdi, pois apostei na tordilha e ela perdeu. Vais receber, Xirú… Mas vai mesmo.

O outro não aceitava, alegava que não havia apostado e só não foram às vias de fato devido a chegada dos “deixa disso”.

Fiquei curioso por um detalhe e, depois de tudo estar serenado, cheguei do lado do que queria pagar e perguntei de mansinho;

– Me diga uma coisa…E se Ele tivesse perdido!! O que aconteceria??

O bombachudo, barbudo e ainda azedo, com cara amarrada, olhar cruzado, voz grossa e tom ameaçador, respondeu naquele azedume de “machão”- pausadamente e assilabado: