Coluna Isto Posto

MACHÃO !!! O QUE ERA ISSO ??
Cascavel e Paraná - Certa feita fomos gravar em Esteio, grande Porto Alegre, pela Radio Farroupilha, lances para o aniversário do programa gauchesco Grande Rodeio Coringa, apresentado por Darcy Fagundes e Luiz Menezes. Eu era o locutor comercial. Entre as atrações, à parte aos presentes, havia também outras propostas de diversão, como lances de corridas em cancha reta, para entreter quem aparecia por lá. Em intervalos da gravação, eu saia do palco e andava pelo local e, andando ví um gauchão – pilchado – facão atrás entre e guaiaca e a bombacha, com cem mil “cruzeiros” (era cruzeiro a moeda) na mão, insistindo para que um outro à sua frente pegasse o dinheiro, pois o que ele queria era pagar o que alegava que havia perdido, que fora uma corrida de éguas na cancha reta. O outro se negava receber e quase foram “pro tapa”… um querendo pagar e o outro não querendo receber. O que receberia dizia:
– Não posso aceitar… não joguei contigo, Tchê!
– Jogou e eu perdi, pois apostei na tordilha e ela perdeu. Vais receber, Xirú… Mas vai mesmo.
O outro não aceitava, alegava que não havia apostado e só não foram às vias de fato devido a chegada dos “deixa disso”.
Fiquei curioso por um detalhe e, depois de tudo estar serenado, cheguei do lado do que queria pagar e perguntei de mansinho;
– Me diga uma coisa…E se Ele tivesse perdido!! O que aconteceria??
O bombachudo, barbudo e ainda azedo, com cara amarrada, olhar cruzado, voz grossa e tom ameaçador, respondeu naquele azedume de “machão”- pausadamente e assilabado:
– Ele… ia… me… pagar!!! AH!… mas, IA MESMO!!!!!
Fiquei pensando comigo e relembra nessa nossa época de agora… Como eram diferentes de hoje as convicções dos chamados homens… machões de antigamente! Por um “fio de bigode” o “pau comia”. Foi assim com Bento Gonçalves que encarou o Império inteiro quando da Guerra dos Farrapos. Getúlio que, no Rio, amarrou os cavalos na praça. “Como eram”!!! Preste atenção no Tempo do Verbo:…”ERAM !!!!!
GRIFE
Marqueteiros de formação profissional duvidosa estão “demolindo” com a audiência de filmes e demais vídeos pela Internet. Não reúnem condições técnicas satisfatórias para veiculação publicitária, cortando de qualquer maneira o que está no ar, a qualquer altura e de qualquer forma. Com a queda de audiência da TV aberta poderiam aproveitar a chance “marcar um modelo de grande aceitação”, mas, o que fazem é irritar os espectadores devido a falta de propósitos, deixando-nos é “com raiva”. A publicidade é necessária? Sim. Mas é preciso critérios ajustados à atrair e não a espantar.
FOLHETINS
Segundo reportagem publicada aqui pelo Nosso O Paraná – Câmara de Cascavel aprova lei de transparência. É uma de suas finalidades a “fiscalização”, mas certamente por ebulições políticas, muitas dificuldades surgiam quando adotado esse propósito, agora, entretanto, há lei para reforçar “a obrigação”, então deveremos ter esclarecimentos oficiais daqui prá frente, entre eles – citamos como exemplo – o caso do prédio do antigo Super Mercado Lembrasul. Afinal, quanto custou, no tempo do Paranhos, a reforma daquele prédio? De quem foi alugado para servir a Secretaria de Saúde? E o preço mensal do aluguel é mesmo o que dizem? 140 mil reais?(arrrghh) Se sim, é coisa de “amigo prá amigo”!
MESA DE BAR
Já viram um cão trocar um osso com outro cão?
Pois é. O homem é o único animal que faz trocas. Nenhum ouro animal o faz.
– Garçom… Mais uma gelada, por favor.