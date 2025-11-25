Coluna Isto Posto

SOLIDARIEDADE
Cascavel e Paraná - Ex-prefeito – piloto de provas – empresário do ramo de mercados, Pedro Muffato decidiu ir à internet, liderar campanha em favor das vítimas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Ele coloca em seu post argumentos que sensibilizam quem tomou conhecimento daquela tragédia. Pedro Muffato é proprietário das lojas do supermercado Muffatão – não confundir com Super Muffato, que se trata de outra rede e pertencente, por herança, a três irmãos e uma viúva, para os quais ficou também como herança a TV Tarobá, que teve parte de seu prédio de operações oferecida à venda, com anúncio afixado dias atrás em seu próprio muro, e uma incógnita em relação à imperiosa necessidade de se saber qual seu futuro, haja vista que se trata de um meio de comunicação que tem necessidade de interagir com a sociedade, no entanto, pelo que é dado a saber, um dos irmãos mora em Londrina, outro foi morar em Campinas e o terceiro em São Paulo. Se essas rotas voltarem a ser alteradas… coluna à disposição. Voltando ao Pedro Muffato, em seu vídeo nas redes sociais ele especifica a forma de colaboração.
“Epistemologia”. Não está na classificação de méritos previstos para receber o Nobel. Uma “injustiça” para com a Janja, pois ela, depois de “sua última canelada” em nós, com toda a certeza seria a indicada, pois essa sua última chegou a superar muitas da Dilma, unidas numa só. É que, em discurso no fiasco da COP-30, “a criatura” disse para o mundo: – “Nós, mulheres SOMOS ATORAS”… e por aí foi…/// Não causará admiração se, quando voltar ao tema falando sobre homens, diga: “Homens são os “Atouros”. (argh)
Observe frase de Blog que publicam como se fosse fonte de notícia. Notem os conceitos azedos encaixados na nota elaborada – está mais do que claro – por redator e editor, a bordo de condenável subjetivismo que Olavo de Carvalho cansou de alertar tratar-se “não de jornalismo”, mas produção demonstrada de elementos deformados tanto no caráter como no vácuo da ausência de escrúpulos.
(A frase é esta aí abaixo, na qual decompostos em suas maneiras de ser, tentam – “não informar”, mas de forma subjacente, atingir Jair Bolsonaro, em ação que vem a ser uma espécie de Stalinismo corrosivo, mais decomposto do que sua própria raiz.)
(a frase)- “véspera da prisão do líder fascista golpista tupiniquim, pelo ministro Alexandre de Moraes.”
Ou seja: Numa frase apenas está, justamente, o perfil de uma imprensa “golpista, fascista, tupiniquim.”
Lembra fidelidade desses elementos ainda inacabados à recomendação de Lenin que ensinou a eles?
– Culpe-os pelo que você diz… Condene-os pelo que você é!
Pois é…
A propósito: “Marx inventou o comunismo para tentar dividir o que ele não tinha.” (Millor Fernandes)
Essa nova invenção de tentar atrair o dinheiro de aposentados, para investimentos que promete render volumosas quantias, parece – pelo menos parece – não estar dando a resposta esperada. A Globo está até planejando fazer seu apresentador William Bonner voltar ao vídeo antes do planejado no sentido de reforçar a propaganda. Irá voltar pelo Globo Repórter. A verdade é que nessa direção em torno dos aposentados e suas economias, gente com muita sede está indo ao pote. Está certo que pelo golpe do INSS constatou-se que há muito dinheiro guardado no colchão… mas, também pelo visto, indícios dão conta que “os nossos velhinhos” não estão lá muito confiantes “nessa a nova onda”, afinal, “blefe” no Brasil é o que não falta… Até a própria Constituição – revela-se agora – também foi mais um blefe político.
Uma certa “Dama” – hoje bem popular – liga para o Suporte:
– Alô… é do Suporte??
– Sim…
– Eu estou em Brasília, mas não consigo imprimir. Cada vez que tento o computador diz:
– Não é possível encontrar a impressora.
– Já levantei a impressora e a coloquei na frente do monitor, meu marido tá bêbado, como sempre, mas me ajudou fazendo o mesmo. No entanto o computador continua respondendo que não consegue encontrá-la.
