Coluna Isto Posto

SOLIDARIEDADE

Cascavel e Paraná - Ex-prefeito – piloto de provas – empresário do ramo de mercados, Pedro Muffato decidiu ir à internet, liderar campanha em favor das vítimas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Ele coloca em seu post argumentos que sensibilizam quem tomou conhecimento daquela tragédia. Pedro Muffato é proprietário das lojas do supermercado Muffatão – não confundir com Super Muffato, que se trata de outra rede e pertencente, por herança, a três irmãos e uma viúva, para os quais ficou também como herança a TV Tarobá, que teve parte de seu prédio de operações oferecida à venda, com anúncio afixado dias atrás em seu próprio muro, e uma incógnita em relação à imperiosa necessidade de se saber qual seu futuro, haja vista que se trata de um meio de comunicação que tem necessidade de interagir com a sociedade, no entanto, pelo que é dado a saber, um dos irmãos mora em Londrina, outro foi morar em Campinas e o terceiro em São Paulo. Se essas rotas voltarem a ser alteradas… coluna à disposição. Voltando ao Pedro Muffato, em seu vídeo nas redes sociais ele especifica a forma de colaboração.

GRIFE

Atrizes inquietas:

“Epistemologia”. Não está na classificação de méritos previstos para receber o Nobel. Uma “injustiça” para com a Janja, pois ela, depois de “sua última canelada” em nós, com toda a certeza seria a indicada, pois essa sua última chegou a superar muitas da Dilma, unidas numa só. É que, em discurso no fiasco da COP-30, “a criatura” disse para o mundo: – “Nós, mulheres SOMOS ATORAS”… e por aí foi…/// Não causará admiração se, quando voltar ao tema falando sobre homens, diga: “Homens são os “Atouros”. (argh)

FOLHETINS

Observe frase de Blog que publicam como se fosse fonte de notícia. Notem os conceitos azedos encaixados na nota elaborada – está mais do que claro – por redator e editor, a bordo de condenável subjetivismo que Olavo de Carvalho cansou de alertar tratar-se “não de jornalismo”, mas produção demonstrada de elementos deformados tanto no caráter como no vácuo da ausência de escrúpulos.

(A frase é esta aí abaixo, na qual decompostos em suas maneiras de ser, tentam – “não informar”, mas de forma subjacente, atingir Jair Bolsonaro, em ação que vem a ser uma espécie de Stalinismo corrosivo, mais decomposto do que sua própria raiz.)

(a frase)- “véspera da prisão do líder fascista golpista tupiniquim, pelo ministro Alexandre de Moraes.”

Ou seja: Numa frase apenas está, justamente, o perfil de uma imprensa “golpista, fascista, tupiniquim.”

Lembra fidelidade desses elementos ainda inacabados à recomendação de Lenin que ensinou a eles?

– Culpe-os pelo que você diz… Condene-os pelo que você é!

Pois é…