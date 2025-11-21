Coluna Isto Posto

CHAZINHO AMIGO

Cascavel e Paraná - Agora são os chás. Esses mesmos chás que usamos desde os tempos de nossas avós, chás que elas nos ministravam com sabedoria amparada pela experiência e nas horas certas em que alguma necessidade sentíamos de atacar algum mal surgido de forma inesperada, mas que surtiam o efeito desejado; quantas “dores de barriga” foram eliminadas nos tempos dos chás das vovós, enfim, conseguimos superar sem outros medicamentos químicos? De minha parte não tenho nem ideia de números, mas que curavam… ah! curavam mesmo e, estou colocando esse tema por aqui, agora, porque passei a desconfiar que “eles” – chás, devem estar surtindo seus efeitos benéficos e – passei a conjeturar que – sabe-se lá se não estão despertando certa preocupação e reação de laboratórios, provocando em seus CEOS uma tomada de posição contra eles, chás. É que muitas vezes, embora a eterna vigilância de espertalhões, surge algo entre nós que não havíamos percebido e que estavam em alguma área econômica de exploração, mas sem ser mexido. Como, por exemplo, na área econômica, essa avalanche de chamadas e indicações para idosos investirem “seus trocos” em busca de ganharem outros trocos… Esse dinheiro foi detectado por gente esperta que, após estourar a fraude contra idosos – pelo INSS – constataram que ali, nos aposentados, havia muito dinheiro não percebido, dinheiro miúdo individualmente mas em quantidades fantásticas se juntados e tanto que, criaram esse clima de despertar nos idosos ação de “tirarem do colchão” e partirem para tentarem os prometidos investimentos. Devem ter dito: “Olha só onde tem grana!… e quanta!… nos aposentados”… e pronto… Até o apresentador do Jornal Nacional e outras figuras destacadas dos meios de comunicação, mudaram de ramo e estão nessa nova área, recheada de dinheiro, mas que não era percebida. Não há nada a ver com os chás, que citamos aí em cima, mas as incursões volumosas, pela internet, que passaram a condenar os chás, acreditamos que eles, os chás, devem estar afetando a indústria farmacêutica, diminuindo as vendas “dos químicos” e, nessa desconfiança, há, então, a suspeita de que – diante de tantas dificuldades que governo e parlamentares produzem na área de saúde, ao invés de soluções, nos induzem a suspeitar que estão providenciando aniquilar um “inimigo dos produtos químicos”, que são os chás e, nessa cruzada, eis pelas Redes sociais uma artilharia condenando os chás. Chegamos a ver condenarem até o tão amigo “chá de marcela, que buscávamos, quando crianças, no dia certo de setembro em alguma encosta de morro. E como funcionava! E, como se sabe, não são poucas as “gorgetas” dos laboratórios, para várias compensações. (cala-te boca, dizia o Jô, na área do humorismo) Assim é que, ventila-se essa situação, sem amparo técnico – não sou médico, nem bioquímico, nada da área, mas uma fisgada muito estranha me pegou como um beliscão, provocando a lembrança da falecida vozinha, diante dessa campanha contra os chás… que tanto nos protegeu no passado. Assim, ficam esses raciocínios para vocês avaliarem se merecem ou não pelo menos “uma nesga de atenção.” A menos que você nunca tenha sido socorrido, principalmente quando criança, por um chazinho amigo da vovó.

GRIFE

Motta manda recado para lula após aprovação do plantifacção: “VOCÊ É O VERDADEIRO VILÃO”

(Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente do Congresso, comemorou a aprovação do PL Antifacção)