Coluna Isto Posto

A PEDIDO

Cascavel - Em razão de o Chanceler Alemão ter decidido ir embora e se negar a integrar-se aos fiascos produzidos pelo governo Lula, no Pará, eis que, as narrativas da esquerda, comandadas pelo próprio Lula, dispararam insultos contra aquele chanceler. Devido a essas circunstâncias, leitores desta modesta Coluna enviam pedido para que seja repetido o texto, por aqui publicado, a respeito da Alemanha, enviado por Cascavelense que lá reside e passa férias em Cascavel. O elemento da presidência daqui, se tivesse ficado quieto, ganharia muito mais:

Eis o texto pedido – Os metrôs daqui não têm catraca, o povo compra o bilhete, mas não tem ninguém a quem mostrar;

– As bicicletas ficam soltas nas ruas. Com cadeado, mas sem estarem amarradas a nada. E eles ainda desperdiçam um monte de espaço com ciclovias e nem deixam os pedestres andarem nelas, como acontece nas nossas;

– Incrível: os bobos dos alemães param nos sinais vermelhos a qualquer hora, mesmo de madrugada quando não há qualquer chance de um carro passar no sentido contrário;

– Não há limite de velocidade (apenas uma recomendação para não ultrapassar 130 km/h);

– Todos os carros andam na pista da direita e as pistas da esquerda ficam vazias para os carros mais velozes, uma bagunça; (hug)(kkkk)

– O governo, que essa gente estranha elege, não cobra pedágio nessas estradas esquisitas. E eles estão sempre fazendo obras, não se sabe para quê;

– A periferia das grandes cidades desperdiça todas as áreas com campos verdes ao invés de deixar pessoas usarem de forma mais racional os espaços, com favelas, por exemplo;

– Os caras fabricam uns carrões, tipo BMW, Mercedes, Audi e VW, e nem blindam. E ainda deixam nas ruas à noite. Tem um monte de malucos que, além disso, ainda tem coragem de andar de carro conversível. Certamente eles têm o hábito de andar com revólver no porta-luvas para se defender;

– Essa é incrível: os caixas automáticos dos bancos ficam nas ruas! E não tem ninguém tomando conta. E ainda funcionam a noite inteira e não há notícias sobre assaltos nesses caixas automáticos;

– As calçadas têm espaços livres que são desperdiçados com pessoas ao invés de deixar o elemento mais importantes de uma cidade – os carros – ou os camelôs – tomarem conta. E aí, para resolver esse contrassenso, os alemães constroem um monte de garagens subterrâneas.

– Em engarrafamentos, eles desperdiçam aquela pista larga do acostamento e não ultrapassam ninguém por ali. Se fossem mais espertos teriam um trânsito mais legal, como o nosso. É… Como diria o brasileiro, deve ser terrível viver num país desses. Mas a paz está voltando principalmente para o Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, para São Paulo, capital do PCC e do PT – Porto Alegre, Curitiba, Salvador, BH, Recife… etc. etc. etc.