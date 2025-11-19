Coluna Isto Posto

DEBOCHE

Cascavel e Paraná - Após beijinho… beijinho em Macron, conforme vídeo exibido à exaustão pelas redes sociais e as despedidas de mãos dadas com Brigite, a mulher do francês, vem a público a denúncia de que “os movimentos da Janja em Paris, chamados de “Brasil – Criativo por Natureza”, em junho, foram programados por ela, terceira mulher de Lula, custando ao Brasil mais de 344 mil reais. Todavia, tudo indica que essas cifras estão em desacordo com a realidade, pois o vereador curitibano Guilherme Kilter e o advogado Jefrey Chiquini, movem ação na Nona Vara Civil da Justiça Federal de Brasília e, se obtiverem êxito, Janja terá que devolver – só de despesas de hotel de luxo – 1,7 milhão – além de outro protocolo que chega a 2,3 milhões. Tudo isso neste caso específico, pois em outros que estão sendo examinados, os gastos apurados da “Empolgada em dinheiro público” já passam de bilhão.

GRIFE

O FIASCO promovido no Pará pelo governo Lula, com despropósito em torno do meio ambiente que não é envolvido pelo o que tentam pregar militantes da esquerda demolidora, não se limita ao que já se viu como invasões, quebra-quebras, hospedagem em luxuosos navios de turismo a preços assombrosos, etc. O fiasco maior é a ignorância dos militantes, pregadores e separados da verdade, que continuam propagando o principal dogma dessa estupidez que vem a ser – na pregação deles – o tal de aquecimento Global. Mais de trinta mil cientistas NO MUNDO desmentem essas criaturas que, evidenciam ser diabólicas.

FOLHETINS

Fiquei longo tempo imaginando que Agostinho – (Sto. Agostinho) se vivo e brasileiro fosse (ele foi bispo africano-século IV) – tacitamente se daria muito bem com suas pregações no Brasil político de hoje por aqui. É que as “falsas noções de pecado”, de Agostinho – invenção criada para o controle humano – foram tão convincentes, formaram religião, moldaram aspectos e construções sociais, enfim, se constituíram em ferramenta poderosa – talvez a mais poderosa de controle humano até hoje que – então, perguntei a mim mesmo, o que não faria ele aqui, hoje, se se juntasse a Alexandre de Moraes?

Toneladas e toneladas de madeira recém-extraída da Amazônia, registradas em vídeo, transportadas em barcaça. Estão à vista de todos pela internet. E navegam sem barreiras. Imagina-se o que também navega e em qual quantidade, de riquezas outras retiradas do subsolo!?