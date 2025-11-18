Coluna Isto Posto

PAÍS ESTRANHO! OU É FAKE?
Cascavel - Gomercindo Dias de Souza, identificando-se como cascavelense, residindo na Alemanha, chegando agora a passeio em Cascavel, procura a Coluna e nos mostra carta que escreveu há um ano, perguntando se não a recebemos. Ao vermos o conteúdo, respondemos que não foi recebida, mas que gostaríamos de publicá-la, no que ele agradeceu. E aí abaixo está o escrito do Gomercindo, segundo ele mesmo:
Vejam que país estranho: – diz Ele:
– Os metrôs daqui não têm catraca, o povo compra o bilhete, mas não tem ninguém a quem mostrar;
– As bicicletas ficam soltas nas ruas. Com cadeado, mas sem estarem amarradas a nada. E eles ainda desperdiçam um monte de espaço com ciclovias e nem deixam os pedestres andarem nelas, como acontece nas nossas;
– Incrível: os bobos dos alemães param nos sinais vermelhos a qualquer hora, mesmo de madrugada quando não há qualquer chance de um carro passar no sentido contrário;
– Não há limite de velocidade (apenas uma recomendação para não ultrapassar 130 km/h;)
– Todos os carros andam na pista da direita e as pistas da esquerda ficam vazias para os carros mais velozes, uma bagunça; (kkkk)
– O governo, que essa gente estranha elege, não cobra pedágio nessas estradas esquisitas. E eles estão sempre fazendo obras, não se sabe para quê;
– A periferia das grandes cidades desperdiça todas as áreas com campos verdes ao invés de deixar pessoas usarem de forma mais racional os espaços, com favelas, por exemplo;
– Os caras fabricam uns carrões, tipo BMW, Mercedes, Audi e VW, e nem blindam. E ainda deixam nas ruas à noite. Tem um monte de malucos que, além disso, ainda têm coragem de andar de carro conversível. Certamente eles têm o hábito de andar com revólver no porta-luvas para se defender;
– Essa é incrível: os caixas automáticos dos bancos ficam nas ruas! E não tem ninguém tomando conta. E ainda funcionam à noite inteira e não há notícias sobre assaltos nesses caixas automáticos;
– As calçadas têm espaços livres que são desperdiçados com pessoas ao invés de deixar o elemento mais importantes de uma cidade – os carros – ou os camelôs – tomarem conta. E aí, para resolver esse contrassenso, os alemães constroem um monte de garagens subterrâneas.
– Em engarrafamentos, eles desperdiçam aquela pista larga do acostamento e não ultrapassam ninguém por ali. Se fossem mais espertos teriam um trânsito mais legal, como o nosso.
É… Como diria o brasileiro, deve ser terrível viver num país desses. Mas a paz está voltando principalmente para o Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, para São Paulo, capital do PCC e do PT – Porto Alegre, Curitiba, Salvador – BH, Recife… etc. etc. etc.
(a) Gomercindo.
GRIFE
Li, num órgão de comunicação escrito, um artigo que destaca seu o autor como sendo um “Pensador Católico” e “Pensador Marxista”: Isso fez um pensador nosso – de hoje – animar-se a perguntar: Significa dizer que o “já pensado” começou a ser “Repensado”?
AFORISMO
O que está sendo feito com o presidente Jair Bolsonaro nos sugere que o nosso Criador, lá em cima, avisou aos seus discípulos que iria “dar um cochilo”, acrescentando:
– …E quando as coisas voltarem ao normal no brasil – se voltarem – me chamem!
Pelo jeito, vai dormir por muito tempo.
MESA DE BAR
Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida só com uma Ave Maria que rezou na igreja de uma aldeia perto de sua pequena cidade.
Uns dias depois, foi a essa aldeia e diz a solteirona para o Padre:
– Bom dia Padre.
– Bom dia minha filha. Em que posso te ajudar?
– Sabe Padre, soube que uma amiga minha veio aqui e ficou grávida só com uma Ave Maria.
– Não minha filha, não foi bem assim, foi com um Padre Nosso, mas já o despedimos!
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!