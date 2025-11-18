Coluna Isto Posto

PAÍS ESTRANHO! OU É FAKE?

Cascavel - Gomercindo Dias de Souza, identificando-se como cascavelense, residindo na Alemanha, chegando agora a passeio em Cascavel, procura a Coluna e nos mostra carta que escreveu há um ano, perguntando se não a recebemos. Ao vermos o conteúdo, respondemos que não foi recebida, mas que gostaríamos de publicá-la, no que ele agradeceu. E aí abaixo está o escrito do Gomercindo, segundo ele mesmo:

Vejam que país estranho: – diz Ele:

– Os metrôs daqui não têm catraca, o povo compra o bilhete, mas não tem ninguém a quem mostrar;

– As bicicletas ficam soltas nas ruas. Com cadeado, mas sem estarem amarradas a nada. E eles ainda desperdiçam um monte de espaço com ciclovias e nem deixam os pedestres andarem nelas, como acontece nas nossas;

– Incrível: os bobos dos alemães param nos sinais vermelhos a qualquer hora, mesmo de madrugada quando não há qualquer chance de um carro passar no sentido contrário;

– Não há limite de velocidade (apenas uma recomendação para não ultrapassar 130 km/h;)

– Todos os carros andam na pista da direita e as pistas da esquerda ficam vazias para os carros mais velozes, uma bagunça; (kkkk)

– O governo, que essa gente estranha elege, não cobra pedágio nessas estradas esquisitas. E eles estão sempre fazendo obras, não se sabe para quê;

– A periferia das grandes cidades desperdiça todas as áreas com campos verdes ao invés de deixar pessoas usarem de forma mais racional os espaços, com favelas, por exemplo;

– Os caras fabricam uns carrões, tipo BMW, Mercedes, Audi e VW, e nem blindam. E ainda deixam nas ruas à noite. Tem um monte de malucos que, além disso, ainda têm coragem de andar de carro conversível. Certamente eles têm o hábito de andar com revólver no porta-luvas para se defender;

– Essa é incrível: os caixas automáticos dos bancos ficam nas ruas! E não tem ninguém tomando conta. E ainda funcionam à noite inteira e não há notícias sobre assaltos nesses caixas automáticos;