Coluna Isto Posto

GOAL DO RATINHO

Cascavel e Paraná - Sabiam que se não fosse o Silvio Santos quando em vida, o sistema de televisão do Paraná, do SBT – não estaria nas mãos do Ratinho, que é do ramo? Teria sido vendido pra outra gente que já deixou claro que entende mesmo e, quem sabe, é de castração de touro?

Por isso, parabéns aos colegas do SBT que se livraram de parar num esquema DE OUTRA GENTE, e ficaram nas mãos de um proprietário que é do meio e, por isso, garante êxito.

******************

É que essa “outra gente”, que queria comprar o sistema SBT do Paraná, quando soube que Paulo Pimentel estava disposto a vender, foi até ele e acertou a compra. Ratinho, que por ser do Paraná e profissional exitoso de TV pediu auxílio ao Silvio Santos, pois há muito tempo já manifestava seu interesse em adquirir a empresa. Silvio telefonou ao Paulo Pimentel, pedindo que reconsiderasse, pois Ratinho mantinha essa intenção há longo tempo e seria uma injustiça não atendê-lo agora. Não deu outra… Pimentel simplesmente desfez tudo o que havia sido apenas “conversado” e então – no papel, dali pra frente – a transação foi feita com Ratinho. Saudações aos funcionários do SBT do Paraná que, com Ratinho, se mantiveram na empresa e, na continuidade, sob uma direção segura e sendo do ramo de TV e não nas mãos de empresários disformes no ramo das comunicações e que sempre deram mostra de que a intenção não era outra se não usar “do meio para interesses outros e diversos”. Maiores detalhes quando do meu livro.

GRIFE

Sistema brasileiro manda para o Paraná um “belíssimo presente”: Líderes do Comando Vermelho que estavam presos no Rio. Estão em Catanduvas. Lembram-se quando abri guerra contra a intenção de instalarem aquele presídio em Cascavel? Pois é. Recuaram e instalaram em Catanduvas. Familiares e amigos devem chegar por lá nas próximas horas, para se fixarem.

FOLHETINS

Antigamente, os investimentos no terrorismo foram os mais promissores. Tanto que no Brasil de hoje, contamos com 700 anistiados. E recebendo belas pensões mensais. Uma dessas pessoas é uma ex-integrante do Seguimento Terrorista VAR PALMARES e se chama Dilma Roussef. À época ela recebeu 400 mil reais. Era um dinheiro “fofão”. Poucos dias atrás recebeu mais 100 mil reais e, colocada pelo Lula na direção do Brics, passou a faturar mais de 200 mil reais por mês e ainda como ex-presidente da República, conta com pensão, com assessores, com carros de luxo e mais uma série de mordomias, tudo por conta desse “Chão idolatrado, salve, salve” que é chamado de República. Uma comparação, praticamente perfeita, li de um filósofo que disse: “Prosperam na mentira como essas árvores cuja ramagem é mais frondosa quando crescem nas imediações dos lodaçais.” (mais perfeito impossível|)

***************