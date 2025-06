Coluna Isto Posto

OVELHAS EM DISPERSÃO

Cascavel e Paraná - Desde algum tempo os números veem aumentando nas próprias manchetes e, certamente, irão aumentar por muito tempo devido a teimosia e esses números são aqueles que estão a demonstrar que, na área religiosa, há coisas que precisam se adaptar à sistemática de compreensão moderna de parte das pessoas. Por exemplo, muito antigamente a pregação fantasiosa sobre Adão e Eva não encontrava contestação, era citar, explicar, pregar e “estávamos conversados”…não havia o que questionar. A igreja católica, por exemplo, mandava e desmandava, punia com a excomunhão e até queimava na fogueira…e ái de quem tentasse se insurgir. Mas o tempo foi evoluindo, as idéias cada vez mais passaram a ser discutidas e com isso as rejeições começaram também a ser adotadas. Transformações foram inexoráveis, como à época de Ana Bolena, quando o rei inglês decidiu-se pelo divorcio da esposa para com Bolena poder casar, mas a igreja não aceitou e, não aceitando, ensejou ao rei o rompimento com a igreja católica e, como resultado da ruptura nasceu o “status Anglicano”. Valeu a pena a teimosia?? Não. O rei mesmo anulou seu próprio casamento e casou com a amante. Tivesse a igreja aceitado a quebra do dogma, se adaptado à necessidade do divórcio, que já era uma inapelável e imperiosa alteração social, não teria sido gerado aquele sinistro resultado. E isso sem se falar em Martinho Lutero que, convencido dos erros, principalmente sobre a venda de indulgencias, animou-se a criar o movimento protestante…Pronto…lá se enfraqueceu mais ainda o catolicismo que desde Constantino vinha se mantendo sólido e respeitável. Para não alongar mais: Estamos hoje em 2025…em outro século e, eis números levantados pelo IBGE. Só aqui em nossa área a igreja Católica perdeu 30 mil fiéis. Não temos, mas já imaginaram “no mundo” todo qual o índice das perdas “DE OVELHAS”?? Bem que o catolicismo, frente a esses preocupantes índices, poderia acordar e, quem sabe, dar ouvidos a escritora e teóloga “UTA RANKE-HEINEMANN”, que está nas prateleiras com o livro “Eunucos pelo Reino de Deus,” ao invés de ter agido – o catolicismo – para que aquela “maior teóloga do mundo” perdesse sua cátedra junto a Universidade de Heidelberg, por ter alertado sobre caminhos tolos e superados – mas mantidos até hoje – tanto pela igreja Católica como por Santo Agostinho – o misógino – um bispo sul-africano do século quatro, cujo ódio ao prazer era sua marca tola…mais do que tola, estúpida, mesmo porquê, o prazer sexual (claro que ajustado à certas regras racionais) é uma criação e dádiva de Deus, talvez a mais autêntica prova da existência de nosso Criador. E esse mister se faz necessário ser adotado para as necessárias transformações, ainda mais agora que os católicos elegeram como Papa justamente um agostiniano.

GRIFE

PRF apreende em nossa região tonelada de perfume do Paraguai, em caminhão da Destacada Empresa. Era tanto perfume que havia até no reboque. Se fazem isso aí, Imagine-se o que “esses anjinhos” – (que se apontam empresários) – são capazes de fazer “na área contábil.”

MESA DE BAR

A rosa tentando debochar do repolho.