Coluna Esplanada

Brasília - Transição cidadã

Grandes empresas do mercado já adotam programas de apoio financeiro e psicológico para transição de gênero entre seus funcionários. O setor demandado agora é o das operadoras de telefonia. O Sindicato dos Trabalhadores em telecomunicação de São Paulo (SINTETEL) solicitou às operadoras Claro e Vivo a inclusão de dois benefícios em suas pautas trabalhistas: o Auxílio Reembolso Transição de Gênero e o Auxílio Reembolso Reprodução Humana Assistida, ambos com limite de R$ 12 mil. Essas cláusulas já existem na TIM Brasil, mas ainda são reivindicações nas demais empresas. O sindicato afirma que suas propostas refletem as demandas dos trabalhadores, colhidas por delegados e diretores sindicais. O secretário-geral do SINTETEL, Mauro Britto, destaca à Coluna que as cláusulas representam avanço e inovação para a categoria, e poderão influenciar outros setores futuramente. A TIM confirmou que oferece os dois benefícios, mas não divulgou dados por questões de privacidade. Já Claro e Vivo não se pronunciaram até o momento.

CPMI do INSS

A CPMI do INSS, uma das principais pautas da oposição no Congresso, terá como relator o deputado Ricardo Ayres (REP-TO). O presidente da Câmara, Hugo Motta (REP-PB), optou por alguém do próprio partido. Já a presidência da Comissão, escolhida por Davi Alcolumbre, será o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Crise na saúde

Deputado Dr. Frederico (PRD-MG) cobra explicações do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre possível proposta de transferência da gestão do Instituto Nacional de Câncer, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e do Instituto Nacional de Cardiologia para o Grupo Hospitalar Conceição por conta de crises administrativas e financeiras dos mesmos.