Coluna Direito da Família: Um Renascer aos Padrões

A filiação socioafetiva nasce não apenas do convívio, mas de um ato de vontade: a escolha consciente de ser responsável por alguém, de construir laços de pertencimento que não dependem do acaso genético, mas da constância do afeto, em que se permite a felicidade do amor que multiplica.

Nesse sentido, os tribunais judiciais têm se alinhado no reconhecimento de modelos familiares diversificados e do compartilhamento formal de criação e cuidado em diversas figuras parentais. É possível, portanto, que haja a pluralidade de pais e/ou mães expressos na certidão de nascimento, seja pela inclusão de pais socioafetivos, seja para abarcar os casos de inseminação artificial, em especial para casais homoafetivos.

Paraná Mais Cidades Cascavel - A Assembleia Legislativa do Paraná está presente no Paraná Mais Cidades, evento que acontece até esta sexta-feira (14) em Foz do Iguaçu. Para Alexandre Curi (PSD) o encontro é fundamental para que os municípios conheçam melhor os programas e as formas de acesso aos recursos do Estado. “É um evento […]

DIRETORIA PROVOPAR Cascavel - Dra. Gizele Rocha de Lima Da Silva e a Dra. Isabela Ferrari representaram a OAB Cascavel na posse da nova presidente do Provopar Cascavel, Fabiola Paranhos. O ato foi em nome da nossa presidente, Silvia Mascarello. Reforçamos nosso compromisso com essa instituição que transforma vidas por meio do voluntariado. Seguimos acompanhando […]

No extremo oposto, é possível conhecer o espaço vazio da recusa do compromisso de cuidado: o abandono afetivo, que evidencia que o laço biológico não garante a efetividade da parentalidade. Se de um lado se acolhem novos amores, de outro, rompem-se os vínculos com aqueles que renunciam ao seu papel, de modo a ser possível a supressão do sobrenome bem como a extinção da relação paterno-filial (até porque, como tal relação é via de mão dupla, a não comprovação desse abandono afetivo pode ensejar em obrigações do filho abandonado com quem decidiu desbravar o mundo antes de exercer sua maior responsabilidade, como o pagamento de pensão alimentícia na velhice daquele que abandona).

Ressignificar também é mudar o olhar sobre os casos de inseminação artificial, que detém regulamentação para procedimentos entre o próprio casal que deseja a paternidade ou com a doação de material genético por terceiro. Em qualquer dos casos, os procedimentos clínicos dependem do cumprimento de vários quesitos técnicos a fim de estabelecer a paternidade ou a maternidade, principalmente no tocante ao consentimento sobre o uso do material genético. A princípio, o doador anônimo não tem qualquer relação paterno-filial com a criança gerada, salvo se houver comprovação de relação socioafetiva entre ambos.

Mesmo que não haja normas para inseminação caseira (aquela que ocorre fora do ambiente médico), o que dificulta o registro da criança, urge que as relações de parentalidade sejam reconhecidas a fim de garantir a salvaguarda da dignidade do menor. Não se pode desproteger um direito tão basilar diante da barreira econômica e legal para a realização do planejamento familiar, pois este é um direito constitucional de qualquer cidadão.