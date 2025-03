Coluna Direito da Família: Conectados e fragmentados

Cascavel - Seria a previsibilidade o grande tendão de Aquiles da humanidade? A filósofa Hannah Arendt compreende que a imprevisão é o que garante a potencialidade do novo, que permit e a ação do indivíduo e da coletividade. É aqui que agiria a criatividade que permite a fabulação sobre o futuro, como nas obras distópica clássicas escritas no século passado – buscava-se imaginar uma sociedade futurística. O meio digital, tão fresquinho na história da humanidade, podia ser imaginado (não com exatidão) e foi evidenciado em obras como “Farenheit 451” de Ray Bradbury ou “Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley.

Outro ponto relevante diz respeito aos bens e propriedades digitais, dado seu valor econômico, especialmente em relação à partilha de bens, com divórcio, ou com o inventário, em caso de falecimento. Por não terem materialidade e serem extremamente volúveis, detêm complexidade desde a aferição de valor até o acesso desse patrimônio quando criptografado. A previsibilidade, aqui, faz-se crucial, com a inclusão em testamento ou acordo pré-nupcial, com informações claras sobre a localização dos bens e sobre as chaves privadas – o que parece um pouco ingênuo dada a facilidade de manipulação digital e a cena comum de fraude e ocultação patrimonial em sede de divórcio. As velhas estratégias podem ter apenas ganho uma roupagem com pixels e giga bytes.

Além disso, a tecnologia redimensionou aspectos sobre guarda e convivência de filhos menores, na medida em que permite o contato constante com os pequenos independentemente da distância. Porém, essa facilidade não está isenta de riscos, como impactos à privacidade (inclusive do ex-cônjuge), monitoramento constante que pode gerar um ambiente tóxico, ou, ainda, o uso dessas ferramentas como aliadas em condutas ilícitas como a alienação parental, através de controle emocional e isolamento. Sob a fachada de liberdade aparente, criar novas formas de comunicação pode ser um meio de criar novos mecanismos de controle e manipulação.

Dra. Giovanna Back Franco

Professora universitária, advogada e doutoranda em Direito