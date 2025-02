Coluna Direito da Família: A quem servem as vendas da Justiça?

OPINIÃO Coluna ADI pelo Paraná

Alinhamento Cascavel - Após sessão plenária, o deputado estadual Hussein Bakri reuniu líderes da base governista para alinhar atuação na Assembleia Legislativa e tratativas com o Governo do Estado. O encontro, que contou com a presença de deputados como Romanelli, Do Carmo e outros, visou fortalecer o trabalho em prol do Paraná. “O objetivo principal […]