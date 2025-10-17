Tela: espelho da pressa, do silêncio e da desigualdade

Cascavel e Paraná - Não foi apenas o despertador que mudou de lugar; o próprio “bom dia” não tem hálito de hortelã, mas algum emoji ou figurinha cômica enviado com os olhos entreabertos. Os mesmos olhos que encontram a mesma tela, horas depois, antes de se fecharem para os sonhos e para o descanso noturno. Os controversos áudios são os “novos bilhetes” sobre a mesa, porque mesmo a infância se tornou digital antes de ser vivida – sendo que os próprios adultos estão tentando aprender a lidar com isso.

São adultos analógicos atravessados pela defasagem do aprendizado que nunca foi política pública e que reproduz antigas desigualdades em um novo cenário. Daí surge a necessidade de compreender e agir criticamente no mundo online (ir além dos haters), entendendo os riscos, as lógicas de vigilância e as armadilhas simbólicas que moldam as relações também “em nuvens”. Isso depende do que se chama de “letramento digital”, o qual não foi aprendido de forma coletiva e, como outras formas de cuidado, foi empurrado para dentro de casa – de onde não pode ser varrido para debaixo do tapete.

Esse mundo “à parte” não é um espaço neutro e universal, mas a extensão das estruturas que organizam o mundo físico. Assim, o digital tem cor, gênero e CEP. Na periferia, por exemplo, o mesmo pacote de dados deve servir para o pix, o trabalho remoto, a tarefa escolar e as tentativas no TikTok, sendo que nem sempre há aplicativo de controle parental ou cursos de robótica. Nesse caso, pode se viver a dependência digital sem qualquer rede de apoio, de modo que a conexão se dá sem proteção e sem orientação, apesar de o instrumento de entretenimento também ser de sobrevivência.

Nessas condições, o letramento digital é também uma forma de resistência. É o que impede o golpe do falso boleto, o vazamento de dados, o abuso online. Mas, sem política pública que o sustente, ele se torna mais um privilégio restrito a quem pode pagar – como o próprio acesso à linguagem jurídica. E quem de fato exerce esse controle dentro do lar? As discussões sobre os limites de tela, ainda que salutares, podem esbarrar na moralização e na sobrecarga de cuidado, especialmente materno.