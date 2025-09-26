Coluna Direito da Família

O corpo cansado da sociedade

Cascavel e Paraná - Envelhecer é um privilégio, o que significa que não se dá igualmente para todos. Para alguns, os sinais da idade representam autoridade, um reconhecimento social que reforça a dignidade, sem afetar suas oportunidades de trabalho. Para outros, especialmente mulheres, torna-se um calvário diante da pressão estética e da indústria do rejuvenescimento. O mercado de procedimentos não apenas lucra com rugas e cabelos brancos, mas aprofunda desigualdades ao transformar o corpo envelhecido em mercadoria.

O Estatuto do Idoso (que conta com mais de 20 anos de existência) assegura que o envelhecimento deve ser vivido com dignidade, liberdade e participação. Mas a lei é prescritiva, isto é, trata de como deveria ser, mas não consegue alcançar tudo que é. O corpo é biológico, mas também é campo de disputa e de controle, especialmente para elas, visto que o corpo envelhecido é relegado, com assustadora frequência, à marginalidade, como ensinou a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Há, portanto, uma construção social de que a juventude está associada ao valor, enquanto a idade, ao descarte.

Assim sendo, a senescência não se entrelaça apenas com os aspectos biológicos, sofrendo impactos também do aspecto social. Segundo estudo da Universidade de Stanford, publicado na Nature, o envelhecimento celular se vincula ao “estilo de vida”. Ser pobre significa envelhecer mais cedo; não ter casa própria é viver sob o desgaste da insegurança habitacional; o desemprego corrói autoestima e saúde; a fome é corrosão da vida cotidiana (como lembra Carolina Maria de Jesus, na obra “Quarto de Despejo”); e morar longe do centro é carregar nos ombros o peso de horas de deslocamento e de serviços públicos precários.

O pior, a desigualdade não para na estética. Ela se converte em risco real dentro das casas. O recente fenômeno conhecido como “care killing” (algo como morte do cuidado) evidencia a violação extrema ao direito de envelhecer. Questão de saúde pública no Japão, o ato reflete um risco associado aos cuidadores (especialmente familiares) esgotados por exaustão, desespero e abandono, além de ser reflexo da crise demográfica e a crise de cuidado – aumentam as demandas e faltam cuidadores em famílias cada vez mais enxutas.

E os dados apontam que as principais vítimas, inclusive no Brasil, são mulheres acima dos 70 anos, afinal de contas a elas costumeiramente se atribui o ato de cuidar, mas pouco se fala do direito de serem cuidadas. Porque o cuidado é feminilizado e, em grande medida, racializado, mas subalternizado pelo ausência ou insuficiência de remuneração.