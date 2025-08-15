Coluna Direito da Família

O TRISTE LEGADO DA MISÉRIA

Se Brás Cubas de Machado de Assis se alegrava por não deixar a nenhuma criatura o legado de sua miséria, existem os herois trágicos que têm o terrível fardo de contribuir com sua própria prole. Numa perspectiva próxima à “síndrome de Peter Pan” sobre a responsabilidade do cuidado, a obrigação legal (e moral) acaba ostentada como favor, juntamente com o laudo do “vírus da miséria”.

Por que não parcelar a responsabilidade como dívida do cartão de crédito? Sem considerar, claro, que o pagamento mínimo levará do rotativo ao impagável. Nesse caso, a parentalidade se assemelha a um boleto negociável, especialmente diante do talento de autoabsolvição na arte de provar o improvável: sua miséria, em nome de sua sobrevivência heroica – que resiste à “opressão” do sustento de sua prole.

O pior é que, por vezes, no Tribunal, a dramaturgia dos holerites seletivos é levada a sério, afinal quem conseguiria respirar com os valores absurdos para ostentação do cuidado infantil? “Justiça” essa nada visível nos casos de crianças atípicas que dependem de maior estrutura material, com terapias, medicamentos e adaptações. Torna-se uma negação concreta das necessidades que não podem esperar.

A engrenagem jurídica não é neutra, é lenta, dispendiosa e, em alguns casos, condescendente com narrativas de vitimização financeira. Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça reascende debates sobre a expansão da rede de corresponsabilidade ao integrar os bens e renda do cônjuge/companheiro do pagador para o cálculo da pensão alimentícia. Poderia ser um caminho plausível para finalmente reconhecer a realidade material da criança. Contudo, o curioso é a miopia seletiva que enxerga o novo cônjuge/companheiro, mas ainda está inerte à subdeclaração de renda do pagador.