Coluna Direito da Família

Licença para desigualdade

Cascavel e Paraná - Como de praxe, ele pôde descansar no sexto dia, ou melhor, voltar ao trabalho (onde, afinal, ainda o reconhecem como pai por ausência e como homem por produção). Assim, começa e termina a experiência da paternidade no Brasil, visto que o cuidado (enquanto trabalho invisível) ainda é depositado nos ombros femininos e fantasiado de dom – mesmo que não seja instintivo ou natural, mas socialmente definido.

Se a licença-maternidade é uma dívida histórica, a licença-paternidade é uma recusa crônica. Embora tenham ocorrido algumas mudanças legislativas — tímidas, considerando que o próprio STF reconheceu a omissão do Congresso e exigiu a regulamentação do tema ainda em 2025 —, as transformações mais amplas seguem apenas como expectativa. Tramitam projetos que propõem a ampliação da licença-paternidade para prazos que variam entre 20 e 180 dias, mas os estereótipos de gênero permanecem inabaláveis: a mãe continua sendo vista como ninho; o pai, como visita. Muitos sequer sabem que, em empresas vinculadas ao Programa Empresa Cidadã, é possível estender os atuais cinco dias de licença para até vinte.

Existem projetos de lei, inclusive, que buscam comparação com os modelos europeus, em relação às licenças parentais compartilhadas, em que ambos os genitores detém direito individual de afastamento do trabalho, com proteção legal de remuneração integral ou parcial, enquanto incentivo do equilíbrio entre as responsabilidades entre pai e mãe.

Mesmo nos países em que foram instituídas as licenças parentais mais longevas e licenças parentais compartilhadas, a adesão masculina ainda é pequena, seja pela falta de remuneração integral, seja por estigmas sociais sobre os papeis de gênero, seja pela persistência da crença de que o cuidado é naturalmente destino da mãe. Mesmo havendo escolha, o cuidado permanece socialmente delegado às mulheres, especialmente pela lógica do “pai ajudador”.

Os números são simbólicos e representam a negligência do Estado com a responsabilidade parental. Além disso, os projetos não prosperam – o motivo: um impasse estrutural sobre quem é socialmente autorizado e juridicamente respaldado para se ausentar do trabalho produtivo a fim de garantir a manutenção do trabalho reprodutivo – com o adicional de isso fazer parte de sua identidade.