Coluna Direito da Família

QUEM É DIGNO DE HERDAR?

Cascavel e Paraná - Quando a sociedade se avoluma em discutir quem paga ou não o jantar em um encontro amoroso, percebe-se que as regras sobre o vínculo entre as questões patrimoniais e afetivas podem estar em descompasso com os interesses sociais. Não à toa, a proposta de alteração do Código Civil, que ainda está em trâmite, mexe com as estruturas de vários pontos das questões patrimoniais e sucessórias. Não se pode perder do horizonte o fato de que, historicamente, o direito civil, especialmente o sucessório, se desenha, essencialmente, a partir do patrimônio, do patriarcado e da noção de família nuclear burguesa – que invisibiliza questões sobre o trabalho reprodutivo e afetivo.

Em razão do crescimento das famílias reconstituídas e, portanto, da complexidade das dinâmicas familiares, bem como do ingresso da mulher no mercado de trabalho, existem inúmeros questionamentos sobre as atuais regras sucessórias.

Além disso, dada a arraigada concepção de patrimônio em relação à divisão sexual do trabalho (considerando que no capitalismo patriarcal as escolhas afetivas, a maternidade e o cuidado impactam, estruturalmente na despossessão feminina), mas também em relação ao empoderamento feminino (não homogêneo a todas as mulheres, sendo que ainda permanecem maiores os impactos de acesso às mulheres negras, periféricas, com deficiência ou LGBTQIA+), incrementam-se os dissensos quanto à herança pelo cônjuge, tida como possível enriquecimento sem causa.

Uma lógica questionável diante da “viralização” dos modelos patriarcais de relacionamentos conjugais, como a “esposa troféu” ou daquela que abdica da carreira profissional para o cuidado do lar. Longe de haver julgamento sobre essas escolhas, elas impedem um olhar de equidade de escolhas e patrimônio entre o casal, o que pode levar a prejuízos de longo prazo, especialmente às mulheres.

O projeto, a respeito do tema, retira o cônjuge como herdeiro necessário, de modo que ele pode ser totalmente excluído da sucessão por meio testamentário, não lhe sendo devida a reserva da legítima (valor mínimo devido aos herdeiros de que o testador não pode dispor). Ainda, põe fim à herança dos bens particulares do cônjuge, restando a meação dos bens adquiridos na constância da união.