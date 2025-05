Coluna Direito da Família

Cascavel e Paraná - A maternidade também pode ser um fetiche e isso fica claro nas bonecas hiper-realistas que ganham espaço no mercado, bem como seguidores e legislações para o reconhecimento do quem os fabrica. Para além de qualquer julgamento pessoal, a questão toca em um nervo social exposto: o desejo do maternar sem dores e o modo como, coletivamente, se tratam as crianças e os adolescentes.

Aos homens é permitido, socialmente, o afastamento do trabalho do cuidado cotidiano, enquanto às mães resta, geralmente, a parte menos romântica, que extrapola molduras controladas e às conduz à eterna disponibilidade. Os bebês reborn, nesse sentido, são uma metáfora perfeita à maternidade higienizada, ou seja, que não demanda – talvez como uma denúncia à loucura da sobrecarga feminina e da exaustão de estar sempre disponível, já que a divisão de responsabilidades nem sempre é justa. É uma maternidade sem risco, mas também sem ética, que trata mais do adulto que da criança.

Para além da questão do gênero, o fenômeno também evidencia a questão do consumo, em que tudo se torna mercantilizado, inclusive a infância e a empatia. Isso permite a criação de desejos absurdos e ridículos, com a ânsia da aquisição para sentir-se pertencente. Contudo, em meio ao maio laranja, seria imprescindível um retorno à realidade das infâncias que dependem de escuta, proteção, tempo e presença reais – despidas das performances impecáveis e controláveis da parentalidade para garantir o afeto real.

Há celeridade na tramitação de projetos de lei para o reconhecimento dos fabricantes dos bonecos (conhecidos como cegonhas) como artesãos, o que é positivo ao fomento cultural, em especial de mulheres. Todavia, não se vê a mesma agilidade no processo legislativo e na aplicação de leis que protegem crianças de verdade.