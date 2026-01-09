Coluna Cartucho

Olá, amigo leitor!!
Cascavel e Paraná - E cá estamos de novo, com mais uma coluna esperando agradar ao seu seleto gosto pela leitura. Mas, caso não goste, não se estresse: na próxima semana teremos outra, quem sabe melhor!
Difícil entender
Na Venezuela, a presidente interina disse que quem manda lá são eles. Daí o Trump vai, pede 50 milhões de barris de petróleo para vender, administrar a grana, e ela manda sem titubear. Afinal, quem manda mesmo?!!
O prazo
O ministro Alexandre de Moraes deve dar cinco dias de prazo para informarem de quem é o móvel, quem fabricou e quem colocou ele na cela para Bolsonaro bater com a cabeça!!
A dica
Nestes dias de intenso calor, se quiser se refrescar, passe em frente ao Edifício Lince. A água que cai dos ar-condicionados na calçada, na cabeça de quem passa ali, vai resolver!!
Cartucho histórico
Em 09 de janeiro de 1881, entra em vigor, no Brasil, a Lei Saraiva, que estabelece o título de eleitor, eleições diretas e o voto secreto. Como se vê, estabeleceu tudo o que não resolve muita coisa!
Prato cheio
E neste fim de semana não fique por aí perdido: vá almoçar no restaurante Filé & Cia e se prepare para comer bem, com um preço justo. É ali no mesmo lugar há 30 anos, Rua Recife, 134!!!
Só risos
Dois amigos conversando…
— Meu pai quer que eu faça Direito e seja um bom advogado.
— Que bom, vai seguir a profissão do velho?
— Não, ele quer que eu tire ele da cadeia!
Avaliação
Mais interessante do que ler esta coluna é ver quantas pessoas compram bilhetes do Proeste e acreditam que estão ajudando a Apae de Cascavel!!
Encerrando
As necessidades unem, as opiniões separam!