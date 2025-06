Coluna Cartucho

OPINIÃO

Coluna ADI pelo Paraná

Ranking mundial A Universidade Federal do Paraná (UFPR) aparece entre as melhores instituições brasileiras no ranking mundial do CWUR, ocupando a 783ª posição. O Paraná também conta com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a UTFPR na lista das principais universidades do país. A presença das universidades paranaenses reforça a importância do estado no […]