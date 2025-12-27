Olá, amigo leitor!
Cascavel e Paraná - E cá estamos nós para a última coluna Cartucho do ano, tão feliz quanto quem alugou a árvore de Natal por R$ 1.000.000,00, além das demais decorações natalinas da cidade. E assim, nada mais resta que desejar um ótimo réveillon com sua família!!!
A orientação
E o presidente Lula já orientou o ministro Alexandre de Moraes quanto à questão da esposa, que tem contrato de R$ 129 milhões com o Banco Máster. É só dizer que “ela não é minha esposa!!”
Na raiz
E passada a COP 30, o Brasil cria o plano nacional para ampliar a arborização urbana. Está aí uma coisa que tem chance de dar muito galho a partir de agora!!
Nova secretaria
A dúvida de fim de ano fica por conta de que, se Fabíola Paranhos não assumir a Secretaria da Mulher, quem poderá ser a sua substituta no cargo?
Chato mesmo…
… foi neste Natal ganhar do amigo secreto uma Havaiana e ela ter vindo com os dois pés!!
Nova moda
E na sauna do Clube Comercial, de cada 4 frequentadores, 2 tomam Tirzepatida, conhecida como Mounjaro. Acho que em breve a sauna poderá ser fechada definitivamente. Todos sem gordura para queimar!!!
Uma dica
Nesta próxima semana, com tempo, poderá ir ao Instagram e seguir o @vo.emilio e se distrair pelo menos um pouquinho. Siga lá!!
Só risos
Num restaurante:
– Garçom! Esta sopa é para dois?
– Sim, senhor – responde ele, e o cliente completa, bravo:
– Então por que é que só tem uma mosca?!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna foi ver o sorriso no rosto dos comerciantes depois que saiu a 2ª parcela do 13º salário, época das vacas gordas!!
Encerrando
Um ano de 2026 com muita paz e realizações são os meus votos a todos!