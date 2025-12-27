Olá, amigo leitor!

Cascavel e Paraná - E cá estamos nós para a última coluna Cartucho do ano, tão feliz quanto quem alugou a árvore de Natal por R$ 1.000.000,00, além das demais decorações natalinas da cidade. E assim, nada mais resta que desejar um ótimo réveillon com sua família!!!

A orientação

E o presidente Lula já orientou o ministro Alexandre de Moraes quanto à questão da esposa, que tem contrato de R$ 129 milhões com o Banco Máster. É só dizer que “ela não é minha esposa!!”

Na raiz

E passada a COP 30, o Brasil cria o plano nacional para ampliar a arborização urbana. Está aí uma coisa que tem chance de dar muito galho a partir de agora!!

Nova secretaria

A dúvida de fim de ano fica por conta de que, se Fabíola Paranhos não assumir a Secretaria da Mulher, quem poderá ser a sua substituta no cargo?

Chato mesmo…

… foi neste Natal ganhar do amigo secreto uma Havaiana e ela ter vindo com os dois pés!!

Nova moda

E na sauna do Clube Comercial, de cada 4 frequentadores, 2 tomam Tirzepatida, conhecida como Mounjaro. Acho que em breve a sauna poderá ser fechada definitivamente. Todos sem gordura para queimar!!!

Uma dica

Nesta próxima semana, com tempo, poderá ir ao Instagram e seguir o @vo.emilio e se distrair pelo menos um pouquinho. Siga lá!!