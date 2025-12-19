Coluna Cartucho

Olá, amigo leitor!!
Cascavel e Paraná - Quase acabando o ano de 2025 e nós aqui, firmes e fortes, escrevendo mais umas coisinhas para vocês lerem, refletirem e sorrirem. Afinal, não adianta chorar muito, pois ainda perderemos as lágrimas!
Fim de ano
E na última entrevista do ano, Lula diz que não sabia que o seu líder de governo tinha negociado a Lei da Dosimetria. Como não sabe do filho no rolo do INSS e de muitas outras coisas. Só sabe que vai ganhar a próxima eleição!!
Bem reduzido
Com o aumento do IPTU aprovado, vamos poder mandar presente apenas para cinco vereadores: Alécio, Everton, Fão, Madril e Serginho, que votaram contra o aumento. Os demais ficam sem ganhar nada, pois agora precisamos pagar mais IPTU!
Pinheiro espinhento
Não se sabe por que o prefeito Renato Silva perdeu a paciência com uma arvorezinha de um milhão de reais, se os vereadores já resolveram o problema do orçamento dos próximos anos. Quem tinha que ficar bravo é o contribuinte!!
No trânsito
Sempre nas questões de trânsito é bom lembrar que o perigo não é um cavalo na pista, mas um burro na direção!!
Na atualidade
Dê um peixe a um homem faminto e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar, e ele irá encher a paciência do dono do pesque-pague todo fim de semana!!
Cartucho histórico
Em 19 de dezembro de 1853 acontecia a emancipação política do Estado do Paraná, cujo território deixaria de estar vinculado ao estado de São Paulo!
Feliz Natal
Desejo a todos os leitores desta coluna um santo e Feliz Natal, que o Papai Noel traga, além de presentes, esperança em dias melhores e muita paz e alegria!!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é que todos são iguais perante a lei; só falta agora a gente esperar que a lei seja igual para todos!
Encerrando
O mentir vem do pouco ver e do muito ouvir!!