Coluna Cartucho

Olá, amigo leitor!!

Cascavel e Paraná - Quase acabando o ano de 2025 e nós aqui, firmes e fortes, escrevendo mais umas coisinhas para vocês lerem, refletirem e sorrirem. Afinal, não adianta chorar muito, pois ainda perderemos as lágrimas!

Fim de ano

E na última entrevista do ano, Lula diz que não sabia que o seu líder de governo tinha negociado a Lei da Dosimetria. Como não sabe do filho no rolo do INSS e de muitas outras coisas. Só sabe que vai ganhar a próxima eleição!!

Bem reduzido

Com o aumento do IPTU aprovado, vamos poder mandar presente apenas para cinco vereadores: Alécio, Everton, Fão, Madril e Serginho, que votaram contra o aumento. Os demais ficam sem ganhar nada, pois agora precisamos pagar mais IPTU!

Pinheiro espinhento

Não se sabe por que o prefeito Renato Silva perdeu a paciência com uma arvorezinha de um milhão de reais, se os vereadores já resolveram o problema do orçamento dos próximos anos. Quem tinha que ficar bravo é o contribuinte!!

No trânsito

Sempre nas questões de trânsito é bom lembrar que o perigo não é um cavalo na pista, mas um burro na direção!!