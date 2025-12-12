Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Bom-dia!

Hoje é comemorado o Dia Internacional da Criança na Mídia, uma data criada pelo UNICEF. Acho que um jeito de homenagear é a gente procurar fazer tudo certinho para que as crianças só apareçam na mídia de forma positiva!

Em Brasília

E a Câmara dos Deputados aprovou a dosimetria objetivando reduzir as penas de muitos. Agora vai para o Senado aprovar, e depois para o STF, onde irão dizer que está tudo errado!

Duro mesmo…

…é quando o cidadão não consegue entender se ele está acabando o ano ou o ano está acabando com ele!

Queijo suíço

Dia destes perguntei a um motorista de Uber se ele mora em Cascavel há tempo. Ele respondeu: “Não! Moro em Buracavel!!!”

Complicado é…

…o sujeito passar a vida inteira procurando alguém igual a ele e, ao encontrar, se decepcionar!

Era tão…

…pão-duro, mas tão pão-duro, que não comprava um revólver só porque, para usar, teria que dar tiros!

Saudade do…

…tempo em que a internet era discada e a gente não reclamava porque não existia outra!

Cartucho histórico

Foi no dia 12 de dezembro de 2000 que a Usina Nuclear de Chernobil foi desligada!

Anedota

Só risos

O turco estava resfriado, mas não queria gastar dinheiro com uma consulta. Resolve procurar um patrício que era médico.

Puxa um papo descompromissado e a certa altura da conversa pergunta:

— Doutor Salim, o que você faz quando está resfriado?

— Eu espirro!

Encerramento

Avaliação

Tão interessante quanto ler esta coluna seria a Prefeitura dar uma geral na limpeza dos pontos de ônibus da cidade, que estão bem sujinhos!!!

Encerrando

Quem tem a si mesmo, nunca está só!!!

