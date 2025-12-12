Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Bom-dia!

Hoje é comemorado o Dia Internacional da Criança na Mídia, uma data criada pelo UNICEF. Acho que um jeito de homenagear é a gente procurar fazer tudo certinho para que as crianças só apareçam na mídia de forma positiva!

Em Brasília

E a Câmara dos Deputados aprovou a dosimetria objetivando reduzir as penas de muitos. Agora vai para o Senado aprovar, e depois para o STF, onde irão dizer que está tudo errado!

Duro mesmo…

…é quando o cidadão não consegue entender se ele está acabando o ano ou o ano está acabando com ele!

Queijo suíço

Dia destes perguntei a um motorista de Uber se ele mora em Cascavel há tempo. Ele respondeu: “Não! Moro em Buracavel!!!”

Complicado é…

…o sujeito passar a vida inteira procurando alguém igual a ele e, ao encontrar, se decepcionar!

Era tão…

…pão-duro, mas tão pão-duro, que não comprava um revólver só porque, para usar, teria que dar tiros!

Saudade do…