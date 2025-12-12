Coluna Cartucho

Hoje é comemorado o Dia Internacional da Criança na Mídia, uma data criada pelo UNICEF. Acho que um jeito de homenagear é a gente procurar fazer tudo certinho para que as crianças só apareçam na mídia de forma positiva!
Em Brasília
E a Câmara dos Deputados aprovou a dosimetria objetivando reduzir as penas de muitos. Agora vai para o Senado aprovar, e depois para o STF, onde irão dizer que está tudo errado!
Duro mesmo…
…é quando o cidadão não consegue entender se ele está acabando o ano ou o ano está acabando com ele!
Queijo suíço
Dia destes perguntei a um motorista de Uber se ele mora em Cascavel há tempo. Ele respondeu: “Não! Moro em Buracavel!!!”
Complicado é…
…o sujeito passar a vida inteira procurando alguém igual a ele e, ao encontrar, se decepcionar!
Era tão…
…pão-duro, mas tão pão-duro, que não comprava um revólver só porque, para usar, teria que dar tiros!
Saudade do…
…tempo em que a internet era discada e a gente não reclamava porque não existia outra!
Cartucho histórico
Foi no dia 12 de dezembro de 2000 que a Usina Nuclear de Chernobil foi desligada!
Anedota
Só risos
O turco estava resfriado, mas não queria gastar dinheiro com uma consulta. Resolve procurar um patrício que era médico.
Puxa um papo descompromissado e a certa altura da conversa pergunta:
— Doutor Salim, o que você faz quando está resfriado?
— Eu espirro!
Encerramento
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna seria a Prefeitura dar uma geral na limpeza dos pontos de ônibus da cidade, que estão bem sujinhos!!!
Encerrando
Quem tem a si mesmo, nunca está só!!!