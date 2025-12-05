Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá amigo leitor!

Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Voluntários. A todos que voluntariamente leem esta coluna ou estão integrados em projetos sociais coletivos ou individuais, fica o meu apreço sincero!

Sem acordo

E só ano que vem saberemos se Jorge Messias vai para o STF e se os cargos negociados com o Presidente vão para os senadores. Lula está tendo um trabalho danado para que isso aconteça. Vai custar caro!!

A dúvida

Será que o ministro Alexandre de Moraes, cuidador de Bolsonaro, vai autorizar o Papai Noel a entregar um presentinho a ele no dia 24 à noite? Vamos esperar para ver!!!

Boa dica

Um bom programa para sábado de manhã é visitar a Feira do Artesanato ali na Mão Inglesa, entre a Rua Carlos Gomes e a Rua Erechim. Tem muita coisa legal. Apareça!

A ditadura

Diante das decisões do STF pelo ministro Gilmar Mendes, ano que vem acho que nem precisaremos votar em ninguém, o Supremo nos dirá quem será nosso presidente!

Uma coisa…

…é certa. Ficar bonito em foto com a Inteligência Artificial é igual ser muito rico no Banco Imobiliário!

Só risos

O médico diz ao paciente:

— Tenho uma notícia boa e uma ruim.

E o paciente diz:

— Fala logo, doutor…

E o médico responde:

— A ruim é que vamos amputar teu pé esquerdo. E a boa é que vai iniciar o ano com o pé direito!!

Avaliação

Tão interessante quanto ler esta coluna é aquele cidadão que vive roendo unha ganhar de presente do amigo secreto um estojo de manicure!

Encerrando

Vamos deixar de ser egoístas e pensar um pouco mais em nós mesmos!

