Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá amigo leitor!

Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Voluntários. A todos que voluntariamente leem esta coluna ou estão integrados em projetos sociais coletivos ou individuais, fica o meu apreço sincero!

Sem acordo

E só ano que vem saberemos se Jorge Messias vai para o STF e se os cargos negociados com o Presidente vão para os senadores. Lula está tendo um trabalho danado para que isso aconteça. Vai custar caro!!

A dúvida

Será que o ministro Alexandre de Moraes, cuidador de Bolsonaro, vai autorizar o Papai Noel a entregar um presentinho a ele no dia 24 à noite? Vamos esperar para ver!!!

Boa dica

Um bom programa para sábado de manhã é visitar a Feira do Artesanato ali na Mão Inglesa, entre a Rua Carlos Gomes e a Rua Erechim. Tem muita coisa legal. Apareça!

A ditadura

Diante das decisões do STF pelo ministro Gilmar Mendes, ano que vem acho que nem precisaremos votar em ninguém, o Supremo nos dirá quem será nosso presidente!

Uma coisa…

…é certa. Ficar bonito em foto com a Inteligência Artificial é igual ser muito rico no Banco Imobiliário!