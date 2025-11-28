Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá, amigo leitor!

E lá se foi mais um mês. Agora vem dezembro, quando a gente espera ansioso que o Papai Noel nos traga um presentinho e mais aquele monte de parentes!!

Sem farda

Neste 28 de novembro é comemorado o Dia do Soldado Desconhecido no Brasil. E é bom que sejam desconhecidos mesmo, pois se souber quem é, o STF já manda prender!!

A esperança

E o “Sistema” mandou um Messias para a cadeia (Jair) e outro Messias para o STF (Jorge). Resta a nós, brasileiros, rezar para que Lula e Moraes para acertar as contas!!

Vendo o…

…que acontece em nosso país fico a pensar: se a gente fosse vender para a reciclagem todo o papel de trouxa que já fez, será que não seríamos milionários?

Bem devagar

No dia 18 de dezembro vamos comemor um ano da última notícia postada na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Bem econômicos nas divulgações!!

Um conselho

Não se preocupe com o que você não sabe da Bíblia; preocupe-se com o que sabe e não pratica!!