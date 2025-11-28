Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá, amigo leitor!
E lá se foi mais um mês. Agora vem dezembro, quando a gente espera ansioso que o Papai Noel nos traga um presentinho e mais aquele monte de parentes!!
Sem farda
Neste 28 de novembro é comemorado o Dia do Soldado Desconhecido no Brasil. E é bom que sejam desconhecidos mesmo, pois se souber quem é, o STF já manda prender!!
A esperança
E o “Sistema” mandou um Messias para a cadeia (Jair) e outro Messias para o STF (Jorge). Resta a nós, brasileiros, rezar para que Lula e Moraes para acertar as contas!!
Vendo o…
…que acontece em nosso país fico a pensar: se a gente fosse vender para a reciclagem todo o papel de trouxa que já fez, será que não seríamos milionários?
Bem devagar
No dia 18 de dezembro vamos comemor um ano da última notícia postada na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Bem econômicos nas divulgações!!
Um conselho
Não se preocupe com o que você não sabe da Bíblia; preocupe-se com o que sabe e não pratica!!
Duro mesmo…
…é você ler no horóscopo do dia que deve ter mais cuidado com o seu dinheiro. Mas cadê o dinheiro, minha astróloga?!
Só risos
A senhora pergunta ao garotão:
— Do que você gosta mais em mim? Do meu rosto magnífico ou do meu corpo escultural?
O garotão responde:
— Ah! Gosto mesmo é do seu senso de humor!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é descobrir que o estresse nada mais é que um espaço doloroso entre duas pescarias!
Encerrando
Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre!