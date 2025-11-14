Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá, amigo leitor!



E estamos aí, festejando mais um aniversário de Cascavel, com corte de bolo, pizza e tudo mais. Parabéns a todos os cascavelenses que fazem essa cidade crescer a cada dia!!!

Uma inovação



E Cascavel, no dia 1º de dezembro, passará a ter o seu primeiro Eletro Posto da Joy Energy, um posto para abastecer veículos elétricos. Se ligue nessa novidade!!

O que…



… adianta a gente ser bonito por dentro, se não podemos andar do avesso o dia inteiro!!!

Uma saída



Já pensaram que, se o ex-presidente Jair Bolsonaro se mudasse para um trailer e lhe fosse concedida prisão domiciliar, ele daí poderia percorrer todo o Brasil!!

Aprovado o…



… monitoramento de lâmpadas queimadas em Cascavel, a Câmara de Vereadores terá esvaziada uma boa parte de sua pauta, que é sempre de indicações para troca de lâmpadas pela cidade!!