Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá, amigo leitor!
E estamos aí, festejando mais um aniversário de Cascavel, com corte de bolo, pizza e tudo mais. Parabéns a todos os cascavelenses que fazem essa cidade crescer a cada dia!!!
Uma inovação
E Cascavel, no dia 1º de dezembro, passará a ter o seu primeiro Eletro Posto da Joy Energy, um posto para abastecer veículos elétricos. Se ligue nessa novidade!!
O que…
… adianta a gente ser bonito por dentro, se não podemos andar do avesso o dia inteiro!!!
Uma saída
Já pensaram que, se o ex-presidente Jair Bolsonaro se mudasse para um trailer e lhe fosse concedida prisão domiciliar, ele daí poderia percorrer todo o Brasil!!
Aprovado o…
… monitoramento de lâmpadas queimadas em Cascavel, a Câmara de Vereadores terá esvaziada uma boa parte de sua pauta, que é sempre de indicações para troca de lâmpadas pela cidade!!
Nas letrinhas
Jehe é xwheisehgw o eht gwuebefh da ahetbetzaçwak. É assim que um analfabeto lê a frase: “Hoje é comemorado o Dia Nacional da Alfabetização”. Viu como é difícil não saber ler!
Duro mesmo…
… é a mãe do Saci-Pererê falar para ele ir num pé e voltar no outro, e ele nunca mais voltar!
Só risos
O homem contou para o amigo que encontrou a mulher na cama com um halterofilista.
— E o que você fez, rapaz? Quais as medidas que você tomou?
— Panturrilha 45, bíceps 67 e peito 148!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é, amanhã, você pegar sua família e ir almoçar no Filé & Cia para comemorar em grande estilo a Proclamação da República!!
Encerrando
No mundo existem dois tipos de pessoas: as que concordam com a gente e as equivocadas!