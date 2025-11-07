Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá, leitor amigo!
Cá estamos iniciando o mês e quase terminando o ano, mas felizes por aqui estar e por poder ir à Expovel este ano, com muitos shows gratuitos!!
Teoria & prática
Durante a COP 30, se Janja gosta mesmo tanto da natureza, por que será que não se hospeda em uma barraca na floresta em vez de um iate de grande luxo?!!
A opinião
E Lula considerou a operação no Rio de Janeiro bem desastrosa. Com certeza foi — do ponto de vista eleitoral, piorou para ele e melhorou para os demais!!
Quase igual
Enquanto Trump coloca na cabeça de alguns a Lei Magnitsky, o Supremo aqui põe a “Bosonistsky”, para impedir muitos de se candidatarem no ano que vem!!
Neste ano…
…vou de novo pedir ao Papai Noel um corpo magro e uma carteira gorda. Ano passado o danado se confundiu e inverteu!!!
No talão
Mesmo com o Pix, o número de cheques no Brasil ainda é bem alto. Um motivo é a falta de rastreabilidade completa. Um cheque ao portador pode ser descontado por qualquer pessoa, dificultando o rastreamento de origem e destino. Entendeu?!!
Agora, se…
…falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não realizar seus projetos, somente os desocupados teriam sucesso!
Trânsito feliz
Depois de colocar inúmeras rotatórias pela cidade, acho que é hora de a Transitar começar uma campanha sobre como transitar nelas. Ainda é a lei do mais forte!!
Para descontrair
O juiz diz:
– A senhora tem uma razão convincente para ter matado o seu marido a facadas?
No que a ré responde:
– Tenho, meritíssimo: eu não queria acordar as crianças!!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é ver que tudo o que o governo oferece ao povo de graça acaba mesmo saindo muito caro!!
Encerrando
O coração está do lado esquerdo porque ele não faz nada direito?!!