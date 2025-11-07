Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá, leitor amigo!


Cá estamos iniciando o mês e quase terminando o ano, mas felizes por aqui estar e por poder ir à Expovel este ano, com muitos shows gratuitos!!

Teoria & prática


Durante a COP 30, se Janja gosta mesmo tanto da natureza, por que será que não se hospeda em uma barraca na floresta em vez de um iate de grande luxo?!!

A opinião


E Lula considerou a operação no Rio de Janeiro bem desastrosa. Com certeza foi — do ponto de vista eleitoral, piorou para ele e melhorou para os demais!!

Quase igual


Enquanto Trump coloca na cabeça de alguns a Lei Magnitsky, o Supremo aqui põe a “Bosonistsky”, para impedir muitos de se candidatarem no ano que vem!!

Neste ano…


…vou de novo pedir ao Papai Noel um corpo magro e uma carteira gorda. Ano passado o danado se confundiu e inverteu!!!

No talão

Mesmo com o Pix, o número de cheques no Brasil ainda é bem alto. Um motivo é a falta de rastreabilidade completa. Um cheque ao portador pode ser descontado por qualquer pessoa, dificultando o rastreamento de origem e destino. Entendeu?!!

Agora, se…


…falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não realizar seus projetos, somente os desocupados teriam sucesso!

Trânsito feliz


Depois de colocar inúmeras rotatórias pela cidade, acho que é hora de a Transitar começar uma campanha sobre como transitar nelas. Ainda é a lei do mais forte!!

Para descontrair


O juiz diz:
– A senhora tem uma razão convincente para ter matado o seu marido a facadas?
No que a ré responde:
– Tenho, meritíssimo: eu não queria acordar as crianças!!

Avaliação


Tão interessante quanto ler esta coluna é ver que tudo o que o governo oferece ao povo de graça acaba mesmo saindo muito caro!!

Encerrando


O coração está do lado esquerdo porque ele não faz nada direito?!!

