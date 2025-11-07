Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá, leitor amigo!



Cá estamos iniciando o mês e quase terminando o ano, mas felizes por aqui estar e por poder ir à Expovel este ano, com muitos shows gratuitos!!

Teoria & prática



Durante a COP 30, se Janja gosta mesmo tanto da natureza, por que será que não se hospeda em uma barraca na floresta em vez de um iate de grande luxo?!!

A opinião



E Lula considerou a operação no Rio de Janeiro bem desastrosa. Com certeza foi — do ponto de vista eleitoral, piorou para ele e melhorou para os demais!!

Quase igual



Enquanto Trump coloca na cabeça de alguns a Lei Magnitsky, o Supremo aqui põe a “Bosonistsky”, para impedir muitos de se candidatarem no ano que vem!!

Neste ano…



…vou de novo pedir ao Papai Noel um corpo magro e uma carteira gorda. Ano passado o danado se confundiu e inverteu!!!

