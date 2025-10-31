Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor!

Hoje é o Dia da Dona de Casa, ou simplesmente “do lar”. Dia desta “super-mulher”, que luta todo dia para manter a ordem familiar e o funcionamento da residência, sem ao menos receber salário ou tirar férias!

Se for…



…ver bem certo a reunião entre os presidentes do Brasil e EUA, de concreto mesmo foi só os “parabéns” do presidente americano para o nosso presidente. No mais… Trump deu bolo!!!

Sem grades



Por mais que se comprove o roubo no INSS, não vemos ninguém preso. Se bobear ainda vão prender algum idoso que comece a reclamar demais dos descontos!!

As cores



Agora já passamos pelo outubro rosa, teremos na sequência o novembro azul e em dezembro deve ser o vermelho, com décimo terceiro a pagar, etc…!!





No preço