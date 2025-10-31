Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor!
Hoje é o Dia da Dona de Casa, ou simplesmente “do lar”. Dia desta “super-mulher”, que luta todo dia para manter a ordem familiar e o funcionamento da residência, sem ao menos receber salário ou tirar férias!
Se for…
…ver bem certo a reunião entre os presidentes do Brasil e EUA, de concreto mesmo foi só os “parabéns” do presidente americano para o nosso presidente. No mais… Trump deu bolo!!!
Sem grades
Por mais que se comprove o roubo no INSS, não vemos ninguém preso. Se bobear ainda vão prender algum idoso que comece a reclamar demais dos descontos!!
As cores
Agora já passamos pelo outubro rosa, teremos na sequência o novembro azul e em dezembro deve ser o vermelho, com décimo terceiro a pagar, etc…!!
No preço
A natureza humana não falha: estamos próximos de mais um dia de Finados e as flores passam a custar os olhos da cara. Nesta época todos morrem com uns cobres a mais!
O abraço…
…de hoje vai para o treinador Junior da AAC e para todos os tenistas que hoje tem super churrasco de confraternização. Acho que vão festejar as partidas que ganharam de mim!!
Para descontrair
Um português estava no vagão do trem sozinho, com uma baita vontade de fazer cocô. Como não tinha banheiro ele fez o serviço ali mesmo, num cantinho. Depois de um tempo, um fiscal chegou e disse:
– Olhe, eu vou ter que dar parte ao chefe-de-trem.
O portuga respondeu:
– Ah não, pode dar todo!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é você continuar acreditando que o trabalho é a única forma de vencer todos os desafios!
ENCERRANDO
O sorriso custa menos que a eletricidade e dá mais luz!