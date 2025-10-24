Olá leitor amigo

Cascavel -

E cá estamos nós com mais uma coluna Cartucho, para que você leia rapidamente e espero goste. Até a próxima semana!!

A profecia



Uma das coisas mais coerentes da política brasileira, é a bancada evangélica indicar e pedir a Lula, um “Messias” para cuidar de suas necessidades no Supremo Tribunal Federal!!

Grande novidade



Um relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais, concluiu que Fernandinho Beira-Mar é uma influência negativa sobre a massa carcerária. Nossa! Como será que concluíram isso??!!

O tempo



E os bolivianos demoraram 20 anos para conseguir tirar a esquerda do poder na Bolívia. Ufa! Nós brasileiros podemos tirar já no próximo ano. Se quisermos!!

Mais respeito



E os idosos de Cascavel estão pedindo mais respeito por parte dos motoristas de ônibus da cidade. O pessoal precisa dar uma treinada no quesito educação. Fica o alerta para as empresas antes de acontecer algo mais grave!!