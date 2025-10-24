Olá leitor amigo
Cascavel -
E cá estamos nós com mais uma coluna Cartucho, para que você leia rapidamente e espero goste. Até a próxima semana!!
A profecia
Uma das coisas mais coerentes da política brasileira, é a bancada evangélica indicar e pedir a Lula, um “Messias” para cuidar de suas necessidades no Supremo Tribunal Federal!!
Grande novidade
Um relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais, concluiu que Fernandinho Beira-Mar é uma influência negativa sobre a massa carcerária. Nossa! Como será que concluíram isso??!!
O tempo
E os bolivianos demoraram 20 anos para conseguir tirar a esquerda do poder na Bolívia. Ufa! Nós brasileiros podemos tirar já no próximo ano. Se quisermos!!
Mais respeito
E os idosos de Cascavel estão pedindo mais respeito por parte dos motoristas de ônibus da cidade. O pessoal precisa dar uma treinada no quesito educação. Fica o alerta para as empresas antes de acontecer algo mais grave!!
O curioso é…
… queos olhos só acreditam no que veem, enquanto que os ouvidos acreditam no que os outros veem?!
Lendo sempre
Gostaria de mandar um abraço às meninas(os) da Padaria Teu Sabor, que sem exagero, entre bilhões de leitores também leem o Cartucho!!
Só risos
O casal estava dormindo, quando a esposa ouve um ruído e diz:
– Amor levanta e coloca a cara na janela, assim vão pensar que temos um cachorro.
O marido retruca:
– Melhor ir tu, amor, assim vão pensar que a casa é mal assombrada!!!
Avaliação
Se não gostou da coluna não fique nervoso, eu também não gosto de muita coisa e continuo vivendo calmamente!
Encerrando
Nem só de pão vive o homem, já dizia o açougueiro!!!